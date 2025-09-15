La marea roxa tomó la rampa del puerto

Los remeros de la Erreka de San Juan lo habían pedido una y otra vez durante la última semana a través de sus publicaciones ... en las distintas redes sociales: «Queremos celebrar con nuestros aficionados, nada más». Y su deseo se vio finalmente cumplido. Los vecinos de Pasai Donibane volvieron a fesejar con los hombres de Joseba Fernández su reencuentro en la capital guipuzcoana.

Hacía ocho años que el rosa se había borrado de la rampa del puerto de San Sebastián, pero este domingo volvió a aparecer con tanta fuerza como cuando las bateleras hacían historia adjudicándose, un año tras otro, la Bandera de La Concha. Los seguidores del este de la bahía de Pasaia reactivaron la marea roxa para dejar patente su apoyo incondicional a los deportistas.

En su empeño, sacaron toda la artillería pesada de que hacían gala en otro tiempo: camisetas, bombas de humo (rosa, por supuesto), abanicos y banderas, muchas banderas. Algunas de ellas eran de dimensiones colosales, como las que hondearon desde primeras horas de la mañana por las calles de la Parte Vieja donostiarra de camino al Paseo Nuevo, pasando por el muelle.

La afición brindó a sus remeros un recibimiento a orillas del mar digno de vencedores y ellos lo agradecieron con una aplauso dedicado a familiares, amigos y otros muchos habitantes de Donibane.

«Hemos dejado el pueblo vacío», comentaban unas mujeres mientras bailaban al grito de «¡Aúpa San Juan!». Los abrazos se sucedían tras el desembarco y con ellos los mensajes cargados de emotividad. «El año que viene volveremos», aseguraban los más jóvenes dejándose llevar por la emoción.

La vista fija en el playoff

Finalizada su actuación en La Concha, la marea roxa tiene por delante otro importante reto. Este próximo fin de semana deberá respaldar a las bateleras en las regatas del playoff de ascenso a la liga Euskotren.

La tripulación a la que entrena Anartz Gereño afronta ilusionada el desafío que se le presenta. El sábado 20 de septiembre disputará en Bermeo la primera de las dos regatas previstas. Un día más tarde se desplazará a Portugalete, escenario de la segunda regata.

Los aficionados podrán presenciar las dos citas apuntándose a los autobuses que se fletarán desde Donibane.