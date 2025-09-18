La «marea del cambio» volverá a azotar desde este sábado toda la costa de Pasaia

Fue hace exactamente doce meses cuando, por vez primera, el Ayuntamiento aunó esfuerzos con diversos agentes ambientales y puso en marcha la iniciativa denominada ' ... Aldaketarako Marea'. La edición anterior de esta «marea del cambio» duró un mes y durante su desarrollo, se organizaron el Ciclo Internacional de Cine Submarino, una exposición fotográfica asociada, una exposición de residuos recogidos tanto del fondo marino como de las aguas marinas y otras iniciativas similares.

Este año se inicia por segunda vez la denominada 'Aldaketarako Marea', a la que se han unido nuevos agentes, como el centro científico y tecnológico AZTI, experto en diferentes áreas relacionadas con el mar, el club Pasaia Kayak y la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios Laurak Bat. En el proyecto continúan el Ayuntamiento, el 'Mater', la Red de Vigilancia Marítima, Buceo Donosti y Cimasub. Como novedad, el Ayuntamiento participará en Asteklima ofreciendo diversas actividades para la ciudadanía.

En el acto de presentación de la campaña, celebrado en el barco museo ecoactivo 'Mater', el concejal de Medio Ambiente, Iraitz Pazos, manifestó que «el cuidado del medio ambiente es un tema urgente y es imprescindible que la colaboración parta del pueblo para conseguir un cambio de más envergadura».

«Pasaia será el epicentro del cuidado del medio ambiente y la solidaridad. Este proyecto es una reivindicación en voz alta»

«Pasaia volverá a ser el epicentro del cuidado del medio ambiente y de la solidaridad, y este proyecto también debemos entenderlo como una reivindicación en voz alta: porque la defensa de nuestro mar y de nuestro entorno es responsabilidad de todos. Y Pasaia, una vez más, es un ejemplo en ese camino», aseguró.

El objetivo de la 'Aldaketarako Marea' 2025 es sensibilizar, socializar e implicar a la ciudadanía en la vigilancia marítima, la economía circular y el cambio climático, para lo que se llevarán a cabo diversos actos.

Como en la anterior edición, se va a celebrar el Ciclo Internacional de Cine Submarino Cimasub, pero en esta ocasión con un cambio de ubicación: la primera y tercera sesión (16 y 30 de octubre) se ofrecerán en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe y la segunda, en el Udal Aretoa de San Pedro. La exposición fotográfica se podrá visitar en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.

Pesca de residuos

Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de participar en iniciativas de pesca de residuos marinos de la mano del 'Mater' y su tripulación. Los residuos pescados serán expuestos, junto con los que recogerá Buceo Donosti del fondo marino, en una exposición itinerante. Esta visitará primeramente la plaza Bizkaia de Donibane y después, Antxo y Trintxerpe.

Óscar Mayor, representante de Buceo Donosti, afirmó que «nos ha tocado la parte que nadie ve, la parte de debajo del agua. Porque todo lo de fuera es muy vistoso, todos nos damos cuenta de la porquería que acumulamos en las calles, las calas... pero lo que pasa ahí abajo solo lo vemos nosotros. «Estamos verdaderamente orgullosos de nuestra labor», aseguró.

Este año, como novedad, el Ayuntamiento se adherirá a la Asteklima que organiza el Gobierno Vasco. Dentro de ella ofrecerá la actividad de cuentacuentos en Antxo y San Pedro y se recogerná muestreos de las regatas de Erroteta y Molinao con niños de Pasaia.

Además, el 18 de octubre AZTI organizará una jornada de puertas abiertas para dar a conocer sus laboratorios, temas tecnológicos y líneas de trabajo.

Julien Mader, el director tecnológico de AZTI, declaró que «estamos encantados de contribuir en este programa. La idea es abrir las puertas de nuestro centro tecnológico el 18 de octubre a toda la ciudadanía».

«Acercaos, venid con la familia y tendréis la oportunidad de descubrir cómo podemos contribuir desde un centro de investigación a permitir ese cambio a favor de nuestro medio marino», señaló Mader.

Pero esta no es la única novedad dada a conocer. Además, el 15 de noviembre, días antes del inicio de la semana europea de Prevención de Residuos, el 'Mater' y el Ayuntamiento harán un llamamiento a la limpieza de la regata Molinao a través del trabajo comunitario. También les visitarán los gigantes hechos de basura Bio y Zabor, y podrá contemplarse cómo los profesionales realizan las labores de limpieza.

Asimismo, el 20 de noviembre, el Ayuntamiento presentará en detalle la Red de Refugios Climáticos.

Investigación de la costa

De la mano del 'Mater' la ciudadanía podrá participar en la iniciativa 'Investigando la costa', en la que explorarán la riqueza natural de las calas de Jaizkibel, incluidas en la Red Natura 2000, a través de excursiones a pie. Las personas participantes se sumergirán en el estudio de la biodiversidad local, identificando especies autóctonas e invasoras y colaborando en la recogida de datos sobre la calidad del agua y la contaminación de las basuras marinas. Estas actividades científicas gratuitas contribuyen al seguimiento ambiental del ámbito, compartiendo información con las plataformas Aztertu, Marbona y Observadores marinos.

Por su parte, Izaskun Suberbiola, directora del barco museo ecoactivo 'Mater' indicó que «tenemos clara la dirección: seguir cuidando el medio ambiente entre todas y todos. 'Aldaketarako Marea' es símbolo de ello, del compromiso colectivo».

El Ayuntamiento también tiene la intención de promocionar con la infancia de Pasaia el 'Rally de colillas', en la que recogerán colillas en tubos transparentes y las expondrán.

Como colofón, el 12 de diciembre, a las 18.00, en el frontón de San Pedro, celebrarán la fiesta final de la 'Aldaketarako Marea' con la presencia de Bio y Zabor, espectáculos, talleres, premios, etc.

En total se organizarán alrededor de 40 iniciativas diferentes entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre. La lista de actividades y los detalles de todas las iniciativas se pueden consultar en la página web municipal y en las redes sociales. Recordaron que para participar en algunas propuestas habrá que inscribirse, accediendo a la página web del 'Mater'.