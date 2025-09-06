Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pasaia

Las ludotecas municipales abrirán el próximo día 10 el plazo de inscripción

E.V.

pasaia.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48

Las ludotecas municipales de Trintxerpe-San Pedro, Antxo y Donibane abrirán del 10 al 26 de septiembre el plazo de inscripción para el curso 2025-2026. Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

La oferta está dirigida a menores de 4 a 12 años. «Creemos que las ludotecas son un marco único para pasarlo en grande fuera del horario escolar, y son un lugar fundamental para la socialización y la integración. Actualmente, son muchas las familias pasaitarras que disfrutan cada tarde de la oferta de las ludotecas municipales de Pasaia», señala Julen Rodríguez, concejal del Departamento de Promoción de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud. Al mismo tiempo, otro de los objetivos de las ludotecas municipales es poner en práctica y vivir en euskera.

La cuota de inscripción es de 58,98 euros. Los interesados pueden solicitar información por teléfono y por correo electrónico. Además, quienes quieran conocer de primera mano las sedes de las ludotecas municipales, no tienen más que acercarse a ellas o ponerse en contacto con el servicio.

Hay que recordar que la ludoteca municipal de Trintxerpe-San Pedro se encuentra en la calle Espinosa de los Monteros, s/n (trintxerpesanpedroludoteka@gmail.com, teléfono: 943 392 510). La ludoteca de Donibane está situada en la plaza J.J. Otaegi, s/n (donibaneludoteka@gmail.com, teléfono: 943 344 328), mientras que la de Antxo se ubica en Eskalantegi, 45 (antxoludoteka@gmail.com, teléfono: 943 248 514).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  7. 7 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  8. 8

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  9. 9 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  10. 10

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las ludotecas municipales abrirán el próximo día 10 el plazo de inscripción