Las ludotecas municipales abrirán el próximo día 10 el plazo de inscripción

Las ludotecas municipales de Trintxerpe-San Pedro, Antxo y Donibane abrirán del 10 al 26 de septiembre el plazo de inscripción para el curso 2025-2026. Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

La oferta está dirigida a menores de 4 a 12 años. «Creemos que las ludotecas son un marco único para pasarlo en grande fuera del horario escolar, y son un lugar fundamental para la socialización y la integración. Actualmente, son muchas las familias pasaitarras que disfrutan cada tarde de la oferta de las ludotecas municipales de Pasaia», señala Julen Rodríguez, concejal del Departamento de Promoción de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud. Al mismo tiempo, otro de los objetivos de las ludotecas municipales es poner en práctica y vivir en euskera.

La cuota de inscripción es de 58,98 euros. Los interesados pueden solicitar información por teléfono y por correo electrónico. Además, quienes quieran conocer de primera mano las sedes de las ludotecas municipales, no tienen más que acercarse a ellas o ponerse en contacto con el servicio.

Hay que recordar que la ludoteca municipal de Trintxerpe-San Pedro se encuentra en la calle Espinosa de los Monteros, s/n (trintxerpesanpedroludoteka@gmail.com, teléfono: 943 392 510). La ludoteca de Donibane está situada en la plaza J.J. Otaegi, s/n (donibaneludoteka@gmail.com, teléfono: 943 344 328), mientras que la de Antxo se ubica en Eskalantegi, 45 (antxoludoteka@gmail.com, teléfono: 943 248 514).