«Ya sé que me llaman 'el jubilado', pero voy a demostrar lo que valgo» Txapeldunak. Juanmari Lujambio ondea la bandera mientras el resto de la tripulación mantiene los remos en alto. / FOTOS M.L. Juanmari Lujambio vuelve a reinar en Pasaia, donde el sábado conquistó la Bandera del Test de San Pedro como patrón de la Sotera M.L. PASAIA. Martes, 2 abril 2019, 00:21

Han pasado ya seis años desde que por razones laborales tuvo que abandonar su tierra y con ella, una de sus mayores pasiones, el remo. El sábado Juanmari Lujambio volvió a competir en la bahía de Pasaia, en las mismas aguas en las que por primera vez se subió a una trainera y dedicó incontables horas a entrenar día tras día. «Es aquí donde he aprendido lo que es el remo», reconocía. Su regreso a casa no pudo ser más brillante. Convertido ahora en patrón de la 'Sotera', Lujambio demostró estar en plena forma. Prueba de ello fue que su equipo acabó llevándose la Bandera del Test de San Pedro a Santurtzi.

«Ya sé que en algunos clubes de remo me llaman 'el jubilado', pero yo voy a demostrar lo que valgo», declaraba ayer a DV. «Tendré mis fallos, pero tengo ganas e ilusión. Ha pasado el tren y me he subido en él. Tengo que aprovechar y hacerlo con todas las consecuencias. Los comentarios que hagan otros no me tienen que afectar. Día a día ya iré demostrando mi valía y si, además, se ganan banderas como ésta -refiriéndose a la conquistada en Pasaia-, poco a poco se callarán», asegura el deportista que, a punto de cumplir 58 años y se ha acogido a una prejubilación.

El sanjuandarra tuvo que trasladarse a finales de 2012 a Valencia tras el cierre de la central térmica de Iberdrola de Pasai Donibane. El cambio de domicilio le impidió continuar compitiendo al máximo nivel, pero nunca dejó el deporte. Siguió practicando remo en el Mediterráneo y tomando parte en carreras de canicross.

Se ha mantenido en buena forma física, aunque admite que ponerse al día tras ese paréntesis de algo más de un lustro ha conllevado cierto esfuerzo, porque «las cosas en ese tiempo han cambiado en el remo». Confiesa que le ha costado cogerle «el truquillo» a su regreso. «Me he tenido que poner las pilas», afirma, al tiempo que dice sentirse «contento y muy a gusto».

«Cada día me va mejor y más, haciendo estas regatas tan bonitas y ganándolas. Es algo que te va dando confianza», añade. El participar en una prueba en la bahía de Pasaia le llenó de motivación. Aún así, sostiene que fue un «poco raro», por esas «casualidades de la vida» que llevan a una leyenda del remo rosa a vestirse del color morado de Santurtzi para ganar una regata organizada por San Pedro. «Las vueltas que da la vida...», ironiza.

Su próxima meta y la de su equipo es «mejorar los resultados del año pasado». Y viendo cómo han comenzado la pretemporada, no parece que las cosas se vayan a torcer. «Estamos en la pelea. Es lo importante», concluye Lujambio.