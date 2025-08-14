Laurak Bat y el Ayuntamiento aúnan fuerzas en favor del comercio local

El alcalde Teo Alberro y Mari Carmen Mogilnicki, presidenta de la asociación de comercio, hostelería y servicios de Pasaia, Laurak Bat, han firmado un ... nuevo convenio de colaboración. En el acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento estuvieron presentes también Mikel García Peñil como concejal responsable del comercio y la hostelería, y Raquel Domínguez, secretaria de Laurak Bat.

Según explicó el regidor, «este convenio es una herramienta clave para fortalecer nuestro comercio de proximidad, que no solo genera empleo, sino que mantiene vivo nuestro pueblo. Apostamos por una Pasaia con tiendas abiertas, con actividad en las calles, con vida local, y para lograrlo es esencial seguir trabajando codo con codo con Laurak Bat».

Por su parte, Mogilnicki manifestó que «desde Laurak Bat queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento por la firma de este convenio de colaboración. Este acuerdo, dotado con una importante aportación económica conjunta, supone un paso decisivo en la revitalización del comercio, la hostelería y los servicios de nuestro municipio».

El convenio tiene como objetivo reforzar las relaciones entre el sector comercial y el Ayuntamiento y establecer un marco de colaboración adecuado para la planificación y desarrollo de las líneas estratégicas de actuación y el establecimiento de programas de impulso a la actividad económica del comercio pasaitarra. «Queremos incrementar la competitividad y la oferta de un comercio urbano, rentable y de calidad a través de medidas que permitan mejorar las condiciones en las que se desenvuelven, la gestión de los establecimientos, su promoción y la cualificación del personal», añadió García.

Nuevas acciones

Entre las acciones en las que el convenio se traducirá se incluyen las campañas de bonos. Serán varias las campañas y actuaciones que se pondrán en marcha a lo largo de los próximos meses. Así, «se seguirán realizando campañas de bonos en diferentes épocas del año. La última se realizó en el mes de junio». Con esta medida se pretende «incentivar» las compras con bonos descuento para compradores.

En el acuerdo se hace referencia igualmente a las nuevas luces navideñas: «Mejorar el entorno y la visibilidad de los comercios pasaitarras es otra de las líneas de este acuerdo. La Navidad es una época especial y muy importante para los comercios por el gran volumen de ventas que suele haber de cara a los regalos que se realizan en estas fechas. Vemos necesario renovar la iluminación navideña de las calles y avenidas de los cuatro distritos de Pasaia y lo haremos junto a Laurak Bat».

Además, se apuesta por la «potenciación» de la comunicación: Tras la buena acogida recibida en Antxo y Trintxerpe de dos pantallas informativas, se van a instalar otras dos en Donibane y San Pedro. Laurak Bat se ha comprometido también a seguir creciendo en cuanto a asociados (son cerca de un centenar actualmente) y a participar en iniciativas culturales, lúdicas y festivas, como ha venido haciendo a lo largo de sus últimos años.

Desde la asociación tienen claro que «en un contexto cada vez más difícil, marcado por la fuerte competencia de los grandes centros comerciales y el crecimiento de la banca digital y la venta por internet, este tipo de apoyos resultan fundamentales para garantizar la continuidad y el desarrollo de los negocios locales. Sin la colaboración del Ayuntamiento, mantenernos seria cada vez más complicado».

El pequeño comercio, la hostelería de cercanía y los servicios locales no solo generan empleo y riqueza, sino que forman parte del alma de los barrios, aportando cercanía, dinamismo y cohesión social. «Somos un sector clave para el presente y futuro de Pasaia, y este convenio refuerza nuestra capacidad de seguir siéndolo», finalizó Mogilnicki.