Lander Rodríguez, Oinatz Alonso y Urko Lizaso dan un impulso a la ola urdiña

Elena Viñas Pasaia Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Nueva victoria de Pasaia Kayak en la penúltima prueba puntuable de la XX Copa de Euskadi de Kayak de Mar, organizada por Barrika Piragüismo Taldea y un recorrido de algo más de 16 kilómetros, entre la playa de Bakio y la entrada de la ría de Plentzia.

Se desarrolló en unas condiciones aptas para que los palistas punteros demostraran sus habilidades en la navegación de popare, sobre todo en el tramo que iba desde la salida de Bakio hasta sobrepasar la isla de Billano, ya en la parte final del recorrido.

El viento térmico del noreste que se levantó a primera hora de la tarde rizó la mar con ola de viento ligeramente de costado, condiciones idóneas para que la principal baza pasaitarra, Lander Rodríguez, pudiera sacar fruto de sus virtudes. Se impuso con gran autoridad, tras ir superando en el popare casi desde el inicio a todos sus rivales, que se resistieron a su progresión, sobre todo en el caso del campeón vizcaíno Iñigo Ibarra, que se mantuvo cerca de él hasta mediada la prueba. Sin embargo, al final acabó pagando el esfuerzo, viéndose superado por Aritz Fernández, del ATSS, que entró en meta en segundo lugar, a 1 minuto y 40 segundos del pasaitarra, que apuntaló su victoria con claridad.

Rodríguez completó el recorrido con un reseñable tiempo final de 1h:6m:54s, encadenando su tercera victoria consecutiva en las pruebas del calendario vasco, tras sus victorias en el Campeonato de Euskadi disputado en Pasaia y la Clásica del Náutico de Donostia. Esta vez, con el valor añadido de que superó también a los mejores palistas cántabros, entre otros participantes venidos de otras partes del Estado.

Completó la jornada la buena actuación y el esfuerzo del resto de la expedición pasaitarra, con mención especial para el aún cadete Oinatz Alonso, en lucha ya con el segundo grupo de ilustres veteranos de la flota cantábrica. Pasaia Kayak se hizo también con la victoria en la clasificación por clubes, por delante de los locales de Barrika y de Itxas-Gain de Zumaia, apuntalando su ventaja sobre estos últimos en la clasificación general de la Copa de Euskadi, a falta de la última prueba del calendario, que se celebrará en Lekeitio a final de mes, y que supondría, en caso de mantener su ventaja, el cuarto título para el club pasaitarra, y el segundo consecutivo, tras el logrado el pasado año.

Próximas citas

En definitiva, todo un éxito para el club de la bahía de Pasaia, que también estuvo presente en la primera prueba de Eskola Kirolak de categoría infantil que se celebró en el Urumea, con la brillante actuación de Urko Lizaso, que resultó ganador en Infantil B en su debut en la categoría, muestra de su progresión.

Pasaia Kayak se prepara para afrontar las siguientes pruebas otoñales, con el Campeonato de Euskadi de aguas tranquilas de embarcaciones biplaza K-2 y C-2 que organizará esta tarde en casa, y la ya mencionada última prueba de la Copa de Euskadi de kayak de mar, con su consecución como objetivo, tras la campaña realizada que le sitúa cerca de la victoria final.