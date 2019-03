Denuncian que un bar de Pasaia despide a una mujer lesbiana «por querer ser madre» El sindicato LAB explica que «desde que la empresa supo que dos de sus trabajadoras eran pareja, la relación ha ido torciéndose» EL DIARIO VASCO Jueves, 21 marzo 2019, 18:59

El sindicato LAB ha denunciado este jueves la situación discriminatoria que, a su entender, está padeciendo una mujer lesbiana en Pasaia. Según señalan en un comunicado, un bar de la localidad ha despedido a una mujer «por querer ser madre». El sindicato explica que «desde que la empresa supo dos de sus trabajadoras eran pareja, la relación ha ido torciéndose». Así, según la central, «hace unas semanas, a sabiendas de que una de ellas se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad, han despedido a la otra trabajadora».

LAB sostiene que no pueden estar callados «ante estos hechos tan graves. Esta sociedad no nos deja conciliar nuestra vida laboral con la familiar. He aquí la derrota de las medidas de conciliación. Ni qué decir en hostelería, donde estamos obligadas a aceptar condiciones laborales precarias en defensa del puesto de trabajo, condicionando nuestras vidas privadas a horarios flexibles y sin límites».

El sindicato asegura que en este caso «se cruzan la relación de poder con la relación jerárquica, despidiendo a una trabajadora con despotismo, por querer ser madre».

Además, LAB asegura que ha denunciando jurídicamente los hechos. «Pero en esta ocasión no solicitamos la incorporación de la trabajadora. No queremos trabajar con jefes así. Que se vaya al higo él y su bar». Por último, el sindicato afirma que seguirán trabajando por un mundo laboral «libres de violencia machista y discriminaciones».