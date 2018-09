Juventud pone en marcha el servicio de información sexual 'Goxatu' En Antxo. El nuevo gazteleku municipal que a punto está de abrir sus puertas en la plaza Axular. Este año, como novedad, la atención que se presta a los jóvenes en el distrito de Antxo pasará a ofrecerse en el nuevo gazteleku municipial que en breve se estrenará ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:24

Con el inicio del nuevo curso escolar, se pone en marcha el servicio municipal 'Goxatu' de información y asesoría sobre sexualidad y género para adolescentes y jóvenes. La iniciativa, que vienen organizando conjuntamente desde hace 2 años el Departamento de Juventud y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia, tiene como objetivo mejorar la salud sexual de los adolescentes y jóvenes pasaitarras. Este servicio pretende también hacer hincapié en la prevención y atención de la violencia machista, que se está reproduciendo de manera preocupante en algunos casos entre personas muy jóvenes.

«A pesar de la información y formación que reciben a través de las familias y los centros escolares, hay adolescentes y jóvenes que no tienen la información y formación adecuada a su edad, la buscan en internet, a través de sus amigos... pero no siempre la encuentran o no de la manera más adecuada», manifiestan los responsables de 'Goxatu'.

Según explican, «en ocasiones, tienen dudas, problemas o necesidad de información y orientación y no saben dónde recurrir porque también quieren preservar su intimidad y privacidad. Esta necesidad es lo que pretende precisamente abordar este servicio».

Para ello se garantiza la atención anónima, si se desea, o confidencial a través de este servicio atendido por personal muy cualificado y especializado en sexualidad y jóvenes.

Presencial o por email

La gestión del servicio se realiza de dos maneras. Por un lado, presencialmente con total confidencialidad los martes o miércoles, de 17.30 a 19.30 horas, una vez cada 15 días en cada distrito. En Antxo, el miércoles, día 19 de septiembre, comienza su andadura en el nuevo Gazteleku Municipal de Antxo, en Plaza Axular, 7 -bajo. En Trintxerpe-San Pedro en el Gazteleku Municipal, ubicado en la calle Gran Sol, 11, bajo. En Donibane, asimismo, en el Gazteleku Municipal, ubicado en Plaza J.J. Otaegi, 3-bajo.

También, si se desea, se puede realizar cualquier consulta a través de la cuenta de Instagran 'Lahia-Nahia' o mediante el correo electrónico en la dirección sexuaholkularitza@pasaia.net.

Las consultas se pueden realizar a título individual, en pareja, en grupo de amigos o como se prefiera, siendo un servicio que garantiza totalmente el anonimato, si se desea así, o la confidencialidad, la inmediatez, la accesibilidad y la gratuidad.

El servicio se oferta en euskera y, si se solicita, también en castellano. Tiene distintos niveles de intervención: desde la información, el asesoramiento, la detección, derivación a otros servicios como pueden ser centros de salud, servicios sociales y el acompañamiento si fuera necesario.

El denominado 'Goxatu' surge como resultado de la colaboración entre el Área de Igualdad y el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Pasaia para lo que se ha contratado los servicios profesionales especializados de la Asociación de Sexología Lahia Nahia.