Juventud y experiencia para la nueva campaña

Una nueva temporada ya asoma, y el Pasaia K.E ultima los preparativos para tenerlo todo listo. Un año en el que de nuevo «el objetivo del primer equipo será mantener la categoría», tal y como destacan su presidente, Ibon Mate y el entrenador Alberto Iturralde. A pesar de ello, ninguno de los dos cierra la puerta a «apuntar más alto».

Y es que cada campaña es un mundo, por ello ambos esperan con ganas e ilusión el inicio de una liga en la que de nuevo no faltarán la emoción ni el espectáculo. Todo ello tras un año en el que «al final se nos complicó un poquito la clasificación. En parte porque flojeamos un poco pero también porque los equipos que estaban en posiciones de descenso apretaron mucho con unos resultados que eran de play off prácticamente», afirma el míster.

Aún así, ambos tienen claro que «la temporada fue buena porque conseguimos cinco puntos más que en la 2023-2024, sin embargo el descenso está cada vez más apretado y eso se nota».

«El pasado año estuvimos muy cerca de poder engancharnos al tren de los equipos de arriba. Pero no pudimos y eso hizo que el equipo se relajase»«Los partidos ante el Touring se viven con tensión. Se creen grandes, pero quizás hay que recordarles que han estado 23 años ahí abajo»

En cuanto a la liga que está por arrancar, «el objetivo básico es mantener la categoría, pero no nos cerramos las puertas», asegura el presidente, que pone en valor la solidez de la base que han creado. «Llevamos quince años en los que solo hemos descendido una vez, y recuperamos la categoría al siguiente año, por lo que creo que es un trabajo que se puede sacar adelante sin problemas», asegura.

Para ello los fichajes serán fundamentales. «Lo que hemos buscado es un equilibrio entre la juventud y la experiencia. Algunos de los jugadores que han llegado ya han estado en la categoría y entendemos que eso nos va a ayudar a la hora de competir mejor, pero también cuando toque gestionar esos momentos complicados de los partidos», subraya.

No obstante, el Pasaia tampoco renuncia a esos jugadores jóvenes que año tras año están en este equipo. «Indudablemente seguimos con nuestra apuesta por los chavales con proyección, jugadores que pasan de juveniles y que tienen ese margen».

En cuanto a los nombres que ya han llegado destaca el de Harriet Goñi, procedente del filial de la Real Sociedad. «Esperamos sumar algún nombre más de Zubieta, pero estamos a la espera de poder cerrarlo todavía», afirma el presidente. Gente joven que jugará en una categoría que «es muy disputada», lo saben y muy bien en el club pasaitarra.

«No hay que bajar los brazos»

«Lo que pasó desde mi punto de vista el pasado año fue que estuvimos muy cerca de poder engancharnos al tren de los equipos de arriba. Pero no pudimos. Eso hizo que el equipo se relajase lo que propició que llegásemos apurados a la recta final», asevera Iturralde.

Una situación que «no es sencilla. Es complicado volver a coger ese ritmo competitivo cuando se ha dejado atrás, pero el equipo consiguió sacar el trabajo adelant, y ya se ha aprendido que no hay que bajar los brazos en ningún momento».

Sin embargo, el técnico tiene claro que «por mucho que se compita no va a ser sencillo». Y es que esta es «una categoría que tiene unas características muy específicas. Para empezar, porque los campos normalmente son pequeños y entonces el tipo de juego también es distinto. Además, hay equipos de todo tipo, los poderosos, mayoritariamente vizcaínos que van al ascenso, filiales como es el caso de la Real Sociedad y luego un vagón grande de equipos humildes en el que nos encontramos».

«Un derbi es un derbi»

Entre esos conjuntos se encuentra el Touring. De nuevo la rivalidad entre ambas localidades se trasladará al terreno de juego. «Es evidente que el partido con el Touring es el de mayor rivalidad porque con otros equipos hay momentos que te enfrentas y otros no, pero con el Touring, desde que estoy yo, creo que nos hemos enfrentado en todas las ediciones. Es un partido diferente porque también en muchas ocasiones hay jugadores que han vestido las dos camisetas y la rivalidad vecinal hace que sean partidos con tensión en el terreno de juego y en la grada», destaca sonriente Iturralde.

En esta línea, el presidente añadió que «van de grandes, pero hay que recordarles que han estado 23 años ahí abajo». Asimismo, afirmó que «nosotros también podemos hacer nuestras cosas, y como han visto hemos fichado jugadores que la pasada temporada estaban en Fanderia».

Un encuentro que esperan ganar. Para ello el estilo de juego que presentará el Pasaia será determinante. A este respecto, Iturralde afirma que «no tengo un estilo de juego definido, porque considero que lo que tengo que hacer es adaptarme a los jugadores que hay disponibles».

Asimismo, «los terrenos de juego, por estado y sobre todo por amplitud suelen limitarse a la hora de plantearte en un partido». A pesar de ello, lo que tienen que tener claro los aficionados del Pasaia es que «el equipo competirá como tiene que hacerlo».

