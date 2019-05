JUNKAL MINTEGIA (EH BILDU): «El 'puerta a puerta' no volverá a Pasaia» Es la cara visible de la apuesta de la coalición abertzale para recuperar la alcaldía tras cuatro años en la oposición E.V. PASAIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:19

Conoce el funcionamiento de un Ayuntamiento tras muchos años trabajando en el de Errenteria. A su experiencia se suman proyectos e ilusión.

-¿Cuál es su prioridad si llega a ser elegida alcaldesa?

Su DNI Nace En Donostia, 1966. Casada. Estudios y ocupación Traducción y planificación lingüística. Trabaja como dinamizadora cultural en el Ayuntamiento de Errenteria. Aficiones Comprometida con diversos movimientos sociales.

-Me reuniré con la ciudadanía, agentes y grupos que obtengan representación. Buscaré consensos para que, aparcando nuestras diferencias, llevemos a cabo esos temas y proyectos clave para el bienestar de la ciudadanía. Mantendremos un pie en el Ayuntamiento y el otro, en la calle y en las Tenencias de Alcaldía.

-¿Qué temas rigen su programa?

-Se basa en centrar las políticas públicas en las personas. Esa idea toma diferentes formas dependiendo del ámbito de actuación, pero siempre con el mismo objetivo: hacer de Pasaia un lugar digno para sus habitantes, a través de políticas de alquiler y rehabilitación de la vivienda, mejora del entorno, búsqueda de alternativas para aparcamiento, oferta cultural...

-Hay quien asegura que EH Bildu es sinónimo de inmovilismo. ¿Qué responde a esa crítica?

-Esa acusación no tiene sentido. Nuestra concepción de movimiento no pasa por la constante expansión del hormigón sin objetivo, sino por la búsqueda de alternativas sociales, culturales y económicas. Ahí está la cantidad de propuestas que hemos hecho al actual gobierno municipal. También es falso que no seamos capaces de trabajar con otras instituciones, por ejemplo, los últimos grandes acuerdos económicos con Diputación los logró Maider Ziganda, integrante de nuestra lista.

-La sombra del PaP planea ya sobre la campaña. ¿Volverá el PaP?

-La respuesta es no. Hace tiempo que respondimos con esa rotundidad. Esa sombra la proyecta el PSE. Llevamos tiempo proponiendo un acuerdo en este tema, que no pasa por el PaP. La tasa de reciclaje ha pasado del 78% al 54%, y eso no es sostenible.

-¿Qué proyectos concretos defiende por distritos?

-En Trintxerpe, que se cumpla la ordenación de La Herrera, facilitar a la ciudadanía la utilización de Ziriza y fomentar el comercio local. En San Pedro, renovaremos Kalparra y fomentaremos su uso público. Trabajaremos para lograr el equipamiento de Proisa, y exigiremos la finalización de la lonja. En Donibane, exigiremos realizar la obra de saneamiento, finalizar el bidegorri y mejorar la accesibilidad con ascensores. En Antxo, el soterramiento del Topo y la segunda fase de Luzuriaga, y completaremos el plan de Biteri.