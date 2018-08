San Juan festeja el triunfo de Batelerak Las Batelerak con su entrenador, Anartz Gereño, posan mostrando orgullosas el trofeo de la Liga Euskotren la Bandera de Zarautz. / FOTOGRAFÍAS: ELENA VIÑAS Las remeras mostraron su apoyo a los de la Erreka | ELENA VIÑAS PASAIA. Martes, 21 agosto 2018, 00:49

Ya habían ganado matemáticamente la liga Euskotren por quinto año consecutivo, pero ansiaban ponerle la guinda adjudicándose la Bandera de Zarautz para regresar a San Juan con ambos trofeos. Y lo consiguieron. Las Batelerak cumplieron su sueño, redondeando una historia que, desde hace un lustro, pintan año tras año de rosa intenso. El mismo color tiñó el domingo Donibane. Desde el barrio de Meipi, donde las banderas asomaban en balcones y ventanas, a la plaza Santiago, ese corazón del casco antiguo que se dejó inundar por la marea arroxa.

Desde el momento en que la patrona Nerea Pérez subió al barco de la ACT para recoger la preciada ikurriña, las felicitaciones se fueron sucediendo sin descanso. La primera llegó de boca de la alcaldesa de Pasai Donibane, Miriam Cano (PNV), y el concejal jeltzale Sergio Ekiza, que no dudaron en desplazarse a Zarautz para arropar a las remeras.

Otros muchos siguieron su ejemplo en el recibimiento que los sanjuandarras brindaron a sus campeonas al caer la tarde. Centenares de personas se unieron a la comitiva que abrían los músicos locales por la calle empedrada, mientras las protagonistas de la jornada festejaban su victoria con bailes, canciones y sonrisas. A ellas se sumaba su entrenador, Anartz Gereño, siempre discreto y tratando de pasar desapercibido, y su antecesora y exremera, Maialen Arrazola, quien ha seguido brindándoles su apoyo en algunas de las regatas que han tenido lugar esta temporada.

Las chicas desplegaron en el Ayuntamiento una pancarta gigante con el lema 'Aupa mutilak'

El equipo al completo subió a la balconada de la antigua casa consistorial para ondear la bandera ante sus seguidores, que no se cansaron de aplaudir y vitorear a las chicas. Aún quedaba una sorpresa. Las jóvenes desplegaron una pancarta rosa de grandes dimensiones con el lema 'Aupa mutilak', en apoyo a sus compañeros de la Erreka.

Las celebraciones culminaron en Bonanza, bajo el balcón de Manoli, la vecina de mayor edad del pueblo. A ella le dedicaron la corona que les acredita como vigentes campeonas de la liga Euskotren y la bandera que se suma a las muchas que se han adjudicado este verano. Manoli agradeció emocionada el gesto y desde las alturas se fotografió con las Batelerak mientras Arrazola inmortalizaba la escena.

El rosario de Ugarte

La alegría de las Batelerak la compartían el domingo también los de la Erreka, que lograban ganar su tanda y escapar un poco más del puesto de descenso directo de la Eusko Label Liga. Su actuación hacía pensar en Aitor Ugarte, exremero y ahora directivo de Koxtape, y en la ayuda divina a la que en estos casos apela con promesas a la Virgen y estampitas que no duda en colar en la trainera.

«Esta vez no he metido ninguna, pero sí que he cogido un rosario antes de salir de casa para que nos ayudara teniéndolo en la mano. ¡Ha funcionado! Ya le he dicho a un remero que el fin de semana que viene tendrá que llevarlo a Galicia», confesaba Ugarte, feliz por la remontada de los de Juan Mari Etxabe.