Izaskun Gómez (Alcaldesa): «Queda todavía mucho camino por recorrer» Martes, 6 noviembre 2018, 00:18

La alcaldesa de Pasaia recuerda que, independientemente de esta obra que a punto está de ver la luz, «ha habido otras muchas que han sido fruto del proceso de transformación que se ha aco- metido a lo largo de esta legislatura en nuestro municipio y que no han sido única y exclusivamente actuaciones urbanas, si no que, como siempre he defendido, han sido también transformaciones económicas y sociales». Admite que es cierto que «queda todavía mucho camino por recorrer y que no podemos caer en la autocomplacencia», pero considera importante destacar algunas de esas actuaciones.

Entre las enmarcadas en el ámbito social, hace hincapié en AdinBerri, llamado a convertirse en un centro de referencia en envejecimiento, que se construirá próximamente en Trintxerpe, en las inmediaciones del muelle del Hospitalillo.

En el terreno económico se sitúan las ayudas para parados de larga duración y jóvenes, «que hemos detectado que son los principales colectivos que están desempleados en nuestro municipio». Izaskun Gómez subraya los convenios firmados con el departamento foral de Ordenación del Territorio para fomento de la economía; «y por lo tanto, para fomento del empleo». «No puedo dejar de mencionar el Festival Marítimo, cuyos datos daremos a conocer próximamente desvelando el impacto que ha tenido este gran evento turístico. Ya anticipo que no son nada desdeñables», concluye.