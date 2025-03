El PNV se ha mostrado crítico con el Gobierno municipal y aunque entiende que es importante que la ciudadanía se conciencie sobre la necesidad ... de gestionar adecuadamente los residuos domésticos, considera que el Ayuntamiento «debe poner los medios necesarios para ello».

Según explica a través de una nota de prensa, «todos somos conscientes de que los residuos deben gestionarse adecuadamente, clasificarse selectivamente y depositarse en los envases correspondientes, y es por eso que, en junio de 2024 aprobamos la Ordenanza municipal de residuos domésticos y comerciales. Además, en el pleno municipal del pasado febrero se aprobó el Plan de Gestión de Residuos, que contempla, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de campañas de sensibilización para fomentar el reciclaje en el municipio. Como siempre hemos señalado, todo debe empezar por la sensibilización y motivar a la ciudadanía para gestionar adecuadamente los residuos».

En este sentido, añade que el Consistorio debería ser un ejemplo de ello porque «es imposible pedir a la ciudadanía lo que el Ayuntamiento de Pasaia no hace». Es por eso que le sorprende dos cuestiones que ha detectado en los distritos de San Pedro y de Donibane.

«En los últimos meses hemos recibido muchas quejas de varios vecinos de San Juan en torno a los garbitxos del casco viejo. Las personas que nos han acercado nos indican que «los garbitxokos no están bien mantenidos y los contenedores están bastante sucios». Trasladan que, a pesar de que se limpian al menos una vez por semana, estos se encuentran bastante sucios habitualmente, resultando tremendamente incómodo acudir a depositar sus residuos», señala.

Dificultades en San Pedro

Respecto al distrito de San Pedro, es de sobra conocido que el otoño pasado fueron entregadas a sus nuevos propietarios las viviendas recién construidas en la calle Esnabide. Ello implica que, actualmente haya en torno a 71 nuevas familias viviendo en esa zona. «Por tanto, cabe pensar que los residuos que se generen serán mayores, tanto en cuanto a la fracción rechazo como al resto de las fracciones, y eso debería suponer la incorporación de nuevos contenedores en ese ámbito. Parece que el Gobierno municipal no ha sido consciente de este asunto, o si no, no le preocupa demasiado, ya que ni se han colocado más contenedores de ninguna de las fracciones, lo que supone que en muchas ocasiones éstos estén desbordados. Y eso impide que los vecinos de esas zonas en demasiadas ocasiones tengan dificultades para depositar el rechazo y otras fracciones», asegura.

Admite que, a priori, podría parecer un asunto menor, pero cobra especial relevancia en este momento en el que hay en marcha una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de realizar una correcta gestión de residuos y fomentar el reciclaje.

«Estamos de acuerdo con el espíritu de la ordenanza, así como de la necesidad de fomentar la concienciación, pero entendemos que no solo debe ponerse el foco en la ciudadanía, sino que el Ayuntamiento debe cumplir con su parte. No tiene sentido que se exija a los vecinos, pero no se faciliten los medios adecuados para cumplir con dichas exigencias», concluye.