«Tengo la ilusión de llevarme la Bandera de Adegi hoy en casa» En La Concha. Beñat Eizagirre triunfal, hace siete días. / VIÑAS Beñat Eizagirre Remero de Urdaibai | El canterano de Donibaneko regresa a su San Juan natal dispuesto a ganar una nueva regata a bordo de la 'Bou Bizkaia' ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 21 julio 2018, 00:52

Empezó a remar en 1998 en las tostas de Donibaneko, para continuar en las de San Juan Koxtape una vez formalizada la unificación. Tras dos tercios de su vida defendiendo el rosa, Beñat Eizagirre Sagarzazu se marchó hace poco más de un año a Urdaibai con su entrenador y amigo Joseba Fernández. Juntos tratarán de volver a hacerse esta tarde, en Pasaia, con un nuevo triunfo, uno de los más deseados por el sueño que supone vivirlo en casa.

-Urdaibai se mantiene líder desde la primera jornada y parte como favorito a llevarse la Bandera Adegi. ¿Se ven ya con ella en su poder?

-Partimos como favoritos nosotros y también otros equipos, porque, por ejemplo, Hondarribia ha ganado dos años esa bandera y es especialista en ese tipo de campos de regatas. Nosotros saldremos dispuestos a adjudicárnosla, pero otros seguro que también.

«Fue una gozada que Joseba Fernández confiara en mí para el proyecto que inició en Bermeo»

-Con bandera o sin ella, imagino que para usted éste será un día especial por el hecho de poder regresar a casa para entrar en liza en aguas de la bahía de Pasaia.

-Sí, la regata de casa siempre es muy especial, aunque es una bandera que no he tenido nunca la suerte de ganar. Es un día muy especial por estar cerca de casa, cerca de los amigos, con toda mi gente ahí... Aunque también es cierto que no es el campo que más me gusta.

-Supongo que no faltará tampoco la familia y, sobre todo, su abuelo, el histórico del remo Joxe Sagarzazu 'Xurdo', dispuesto a animarle.

-Estarán todos. Mis padres, mi mujer... incluso mis aitonas, aunque sea viendo la regata por la tele. Siempre me siguen. En casa todos somos aficionados al remo y no faltan a la hora de animarme, lo mismo que mi cuadrilla de amigos. A ver si podemos llevarnos la Bandera Adegi y redondeamos el día. Tengo la ilusión de ganarla.

-¿Cómo está viviendo la actual temporada? ¿Cuáles son sus objetivos para las próximas semanas? ¿Y los de su equipo?

-Estamos disfrutando mucho. Nos ha sorprendido el nivel que estamos demostrando. Sabíamos que íbamos a andar bien, pero no imaginábamos que tanto. El objetivo principal es, desde el principio, intentar acceder a todo; primero estar ahí y luego, ganar todo, tanto la liga como La Concha. Hemos arrancado bien. Lo mismo puedo decir de mi objetivo personal. Mi idea era hacerme un hueco en el equipo, ser parte del mismo e intentar ganar todo lo que se pueda. También quiero quitarme la espinita que me quedó del año pasado.

-Entonces, La Concha se les escapó por muy poco...

-Fue una pena. Tenemos la ilusión de intentar ganarla este año.

-Joseba Fernández y usted son ya un 'tándem sanjuandarra' consolidado. ¿Cómo es trabajar con él?

-Yo sólo soy una piedra pequeña de toda la casa que Joseba ha construido. Trabajar con él es como vivir una relación de amor y odio. Jajaja... En invierno, hay días que es muy duro entrenar con Joseba, pero lo importante es que siempre funciona. Tiene un don especial para el remo. Cuando estás con él, sabes que vas a funcionar. Es una gozada trabajar con él. Tengo que reconocer que con todos los entrenadores que he estado hasta ahora he disfrutado. Fue una gozada que Joseba confiara en mí para el proyecto que inició hace un año en Bermeo y una satisfacción que siga apostando por mí.