Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de este mes

Con cerca de 40 años de historia, el club de remo Illunbe de Trintxerpe se encuentra «al borde del cierre definitivo». Así lo aseguran ... sus responsables a través de una nota de prensa hecha pública este lunes, en la que añaden que la entidad se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes.

En el texto, recuerdan cómo el club se ha consolidado como «un referente» en la bahía pasaitarra, promoviendo el deporte del remo y sus valores entre personas de todas las edades y géneros. Desde sus inicios en 1987, Illunbe ha afrontado «innumerables» desafíos, luchando por mantener viva la pasión por el remo y por integrar a la comunidad en una actividad deportiva con arraigo y tradición.

Sin embargo, a diferencia de otros clubes vecinos pertenecientes al mismo municipio, Illunbe nunca ha contado con una sede «digna y estable» para el desarrollo de sus actividades. «La provisionalidad y la precariedad han sido una constante», manifiestan, al tiempo que añaden que esas circunstancias les han obligado a a adaptarse «una y otra vez» a distintas condiciones adversas.

Según explican sus directivos en la misma nota de prensa, «la situación ha alcanzado un punto crítico tras el reciente desalojo por parte de la Autoridad Portuaria de Pasaia, dejándonos sin local donde continuar nuestras actividades. Sin una solución inmediata, el cierre y disolución del club a finales de este mes es inevitable».

Hay que recordar que Illunbe ha ocupado los últimos años un local perteneciente al Puerto, pero en 2022 les comunicó su intención de derribarlo para la puesta en marcha de un proyecto urbanístico de Euskal Trenbide Sarea (ETS) que contempla la entrada del ancho métrico bajo estas instalaciones y de las viviendas de extrabajadores portuarios.

Entonces, el Ayuntamiento les propuso compartir instalaciones con otros clubes de la localidad. Rechazaron la opción, entre otros motivos, por la «deslocalización» en la que se traduciría el traslado.

Durante las últimas semanas, la directiva de Illunbe ha mantenido reuniones con la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Pasaia, solicitando ayuda «urgente» para garantizar la continuidad del club. «La respuesta institucional ha resultado insuficiente», declaran. Al parecer, la Diputación ha rechazado su petición de ayuda. Por su parte, la Autoridad Portuaria «nos ha tratado como una empresa más, a pesar de haber abonado más de 50.000 euros durante estos años por el uso de instalaciones». El Ayuntamiento les ha transmitido su «impotencia» para facilitarles un local como el que disfrutan otros clubes vecinos.

Impacto en la comunidad

A pesar de la situación que vive, el club de remo Illunbe ha conseguido aglutinar a un «notable» grupo de deportistas, contando actualmente con dos traineras de veteranos —una íntegra por mujeres y otra, por hombres—, además de embarcaciones en categorías inferiores.

«Si no se encuentra una solución, todas estas personas perderán la oportunidad de seguir practicando el remo y de pertenecer a un club que ha sido motor de integración, inclusión y formación deportiva», sostienen.

Desde la directiva de Illunbe realizan un «último y urgente» llamamiento a todas las instituciones involucradas para que reconsideren su situación y colaboren en la búsqueda de una solución «viable».

A su juicio, «el cierre del club supondría la pérdida de una entidad con valores, historia y un profundo compromiso con el deporte y la sociedad». Por ello, instan a la Diputación, al Gobierno Vasco, al Puerto y al Ayuntamiento a unir esfuerzos y encontrar una alternativa que permita al club «seguir adelante, salvaguardando así la tradición del remo y el futuro de las personas que forman parte de Illunbe».