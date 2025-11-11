Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Miguélez, Kike Santiago, Teo Alberro, Laura Ré, Isaac Palencia y Laura Fernández este martes, ante la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.

Pasaia

Ikuska abre el telón este viernes con cerca de setenta cortometrajes

La Muestra Internacional de Cortometraje de la Bahía de Pasaia cumple 27 años convertida en un espacio donde se cuentan historias de ficción y reales

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28

Ikuska, la Muestra Internacional de Cortometraje de la Bahía de Pasaia, abrirá este viernes el telón. El certamen, que alcanza su edición número 27, ... se traducirá en una «variada» programación que se prolongará hasta el próximo día 22 con la proyección de 67 cortometrajes. Organizada por el Ayuntamiento de Pasaia y la asociación Trintxer Kulturala, la muestra contará con la participación de cineastas de diversos países, como Francia, Bélgica, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Reino Unido, Chile y Portugal.

