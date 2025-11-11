Ikuska abre el telón este viernes con cerca de setenta cortometrajes

Ikuska, la Muestra Internacional de Cortometraje de la Bahía de Pasaia, abrirá este viernes el telón. El certamen, que alcanza su edición número 27, ... se traducirá en una «variada» programación que se prolongará hasta el próximo día 22 con la proyección de 67 cortometrajes. Organizada por el Ayuntamiento de Pasaia y la asociación Trintxer Kulturala, la muestra contará con la participación de cineastas de diversos países, como Francia, Bélgica, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Reino Unido, Chile y Portugal.

Además de la sección oficial y de los cortos fuera de concurso, Ikuska contará nuevamente con la sección Mintzagun, que promueve el euskera y la convivencia lingüística. Entre el 18 y el 20 de noviembre se proyectarán varios cortos en euskera en Errenteria, Lezo y Oiartzun. Algunas sesiones serán abiertas al público y, otras, dirigidas al alumnado de los euskaltegis.

Una edición más destacará la sección Femenino Plural, promovida junto a la asociación de mujeres pasaitarras Bekoz Beke, que reconoce la igualdad de género y el feminismo y en la que se proyectarán cinco cortometrajes. Tampoco faltarán este año la sesión de cortometraje documental y la Gauguasa, la proyección de cortometrajes de humor que hace saltar siempre las carcajadas del público.

6.000 euros en premios

Gracias al patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Mintzagun, Ikuska repartirá un total de 6.000 euros en premios en diversas categorías. Así, habrá distinciones para siete categorías: la de mejor cortometraje, 1.500 euros; mejor interpretación, 1.000 euros; mejor corto de animación, 500 euros; premio del público, 500 euros; premio Mintzagun, 1.000 euros; premio Femenino Plural, 1.000 euros; y premio de la juventud, 500 euros.

Como en ediciones anteriores, los premios se entregarán en la gala de clausura prevista para el 22 noviembre, a partir de las 19.00 horas, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.

En su presentación ante la prensa, el alcalde Teo Alberro señaló que «durante cerca de tres décadas, este festival ha mostrado un firme compromiso con la cultura y la creación, y se ha convertido en un punto de encuentro arraigado en el corazón de Pasaia, permitiendo conocer el mundo desde otra mirada a través de cortos audiovisuales». «Año tras año, Ikuska continúa incrementando su proyección internacional. Sin embargo, aunque vaya creciendo, a lo largo de todos estos años no ha dejado de lado su carácter local», subrayó.

Isaac Palencia, director de Promoción Cultural y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, añadió que «muestras como Ikuska demuestran la vitalidad de la cultura cinematográfica y su capacidad para fortalecer el vínculo entre creadores y público en nuestro territorio». A su juicio, «Gipuzkoa necesita una cultura cercana y participativa, y en ese sentido el trabajo que se realiza desde los municipios es esencial. El festival Ikuska, a lo largo de los años, se ha consolidado como un laboratorio excepcional donde la creación audiovisual y la diversidad lingüística se nutren mutuamente, enriqueciendo todo nuestro ecosistema cultural».

Por su parte, Laura Ré, concejala de Cultura, subrayó que «Ikuska no ha olvidado en todos estos años sus raíces: su aportación a la diversidad, a la convivencia lingüística y a la igualdad sigue siendo cada vez más comprometida. Además, La sección Mintzagun promueve el uso y el orgullo del euskera. El premio de la juventud proyecta las voces críticas de los adolescentes. Y el reconocimiento de Femenino Plural sitúa una vez más en la primera línea de la cultura la voz de las mujeres y la perspectiva de género tan necesarias. También en esta edición, Pasaia vuelve a tener una ventana abierta al mundo a través de la cultura y el cine».

Finalmente, Kike Santiago, representante de Trintxer Kulturala, declaró que este festival «pretende ser un espacio donde se cuentan historias de ficción y reales a fin de compartir, conocer y ampliar la mirada sobre las diferentes formas que tenemos para relacionarnos». «Queremos dar las gracias a todas las personas que realizan los cortometrajes, ellos comienzan la mirada sobre diversos conflictos personales y sociales y motivan las reflexiones del público que acude a la sala», indicó. El programa completo puede consultarse en la página web www.ikuska.eus.