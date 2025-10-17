El III Encuentro de Bokale reunirá a los euskaltzales de Pasaia el próximo jueves

E. V. pasaia. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Bokale es el punto de encuentro de diferentes agentes que impulsan el euskera en Pasaia, es decir, el Ayuntamiento y los agentes locales. Este año han organizado su tercer encuentro, para dar a conocer el trabajo que están realizando por áreas, poner en valor ese trabajo y unir fuerzas.

Este encuentro tendrá lugar el día 23, de 18.30 a 20.00 horas, en el centro cultural de Pasai Donibane, y está dirigido tanto a personas individuales como a agentes euskaltzales, es decir, a agentes que colaboran con el Ayuntamiento, a particulares que participan en comisiones de euskaltzales de los distritos y a particulares o agentes que quieran conocer lo que se está haciendo a favor del euskera en Pasaia.

En el acto, además de repasar los proyectos llevados a cabo durante el último año en el seno de Bokale, estarán presentes miembros del movimiento euskaltzale Taupa, quienes explicarán qué es y por qué es tan importante la activación ciudadana a favor del uso del euskera.

Asimismo, se otorgará un premio a pasaitarras que hayan destacado en la promoción del euskera. Por último, el grupo de teatro Aleka ofrecerá una actuación preparada específicamente para este encuentro, que concluirá con un lunch.

Así pues, Bokale y el Ayuntamiento quieren invitar a toda la ciudadanía euskaltzale de Pasaia a participar en el encuentro. Las personas interesadas en asistir al evento deberán escribir a euskara@pasaia.net.