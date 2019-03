El humor fue el rey de los Carnavales Los niños de Bóveda disfrazados como astronautas en su carroza. Las cuadrillas y comparsas tomaron el fin de semana las calles del centro de Trintxerpe M.L. PASAIA. Martes, 12 marzo 2019, 00:28

El reto estaba sobre la mesa: «Disfrutad, participad y disfrazaos». Así lo manifestaban desde la Comisión de Fiestas de Trintxerpe cuando hicieron pública la programación de actos de los Carnavales y fueron muchos los vecinos de este distrito que tomaron el guante para hacer de los festejos una cita que valiera la pena recordar.

Las cuadrillas de amigos se sumaban a la celebración apostando por un tema común y una puesta en escena que aspiraba a conquistar al público. Si en los últimos años habían ido ganando en número y también en creatividad, en esta ocasión lograban superarse todavía más. Hasta una docena de grupos coincidía el sábado en Euskadi Etorbidea, compitiendo en alegría y, sobre todo, en humor.

«Hemos ensayado mucho y hasta hemos tenido la ayuda de una chica que nos ha enseñado cómo bailar», explicaba la integrante de un coro de gospel simulado que poco o nada tenía que envidiar a los que actúan en iglesias estadounidenses. «Nos lo tomamos muy en serio», añadía otra componente de la misma cuadrilla. Y sus palabras quedaban ratificadas por las canciones que conformaban su repertorio, los músicos en directo, las coreografías y la caracterización.

Sin menos ensayos, pero con idéntico buen humor y cuidada puesta en escena salían a la calle los corredores de la tercera edad que pretendían completar la Trintxerhobia, una versión pasaitarra de la archiconocida Behobia-San Sebastián que no pasó desapercibida para cuantos se encontraban a su paso. «¡Vamos Manoliño, corre! ¡Corre, Maruxa, corre!», se animaban entre ellos los atletas que, andador incluido, trataban de alcanzar la meta seguidos muy de cerca por una ambulancia de la Cruz Roja.

La fiesta dejó más imágenes fraguadas con la complicidad de la amistad y vividas entre sonrisas y no pocas carcajadas. «Estamos disfrutando mucho», aseguraba un espectador siguiendo el continuo ir y venir de grupos disfrazados formados por hasta una veintena de personas de todas las edades. Entre ellos se incluía una akelarre de brujas, una saga de piratas y hasta una representación de los personajes de la televisiva serie 'Juego de Tronos' que paseaban con su particular trono sobre ruedas.

También los músicos de la charanga Sastakai se disfrazaban para ambientar las inmediaciones del puerto con sus temas. El cuerpo de músicos se transformó, por unas horas, en un cuerpo de la autoridad, al que no le faltaba ni siquiera el uniforme y la placa de policía.

Tres desfiles

Las cuadrillas pasearon de un extremo a otro de Euskadi Etorbidea durante todo el fin de semana. La principal arteria de Trintxerpe volvió a convertirse en una suerte de sambódromo, en el que exotismo e imaginación se dieron la mano para hacer disfrutar por igual a niños y mayores. Su calzada acogió un total de tres desfiles diferentes en cuatro días.

El primero llegó, como ya viene siendo tradición desde hace décadas, de la mano de los alumnos y profesores de Karmengo Ama Ikastetxea. Fue el jueves cuando abandonaron las aulas para inaugurar los festejos con los disfraces que ellos mismos se habían encargado de confeccionar. Su actuación resultó todo un éxito.

El segundo de los desfiles programados en el distrito de mayor población de Pasaia se producía la tarde del sábado. Era el turno de las comparsas. Un total de cinco conquistaban el centro del pueblo. Se trataba de Bóveda, Txasiss, Fama, Show Time y Gurea. Varios centenares de personas siguieron el espectáculo, que dio paso a un poteo carnavalero abierto a cuantos quisieran unirse por la calle Azkuene, la plaza de los Gudaris y por supuesto, Euskadi Etobidea.

El domingo se producía la tercera y última entrega. Otras cinco comparsas se disponían a desfilar cuando la lluvia se empeñó en aguar la fiesta. Pese a que la climatología decidía jugar en contra, los integrantes de Bóveda, Fama, Txasiss, Show Time y Activa Dance decidían continuar adelante. Y no se arrepintieron. Sus bailes plantaron cara al mal tiempo, ganando la batalla, aunque, eso sí, muchos de los disfraces tuvieron que cubrirse con impermeables para no mojarse. Horas más tarde, el entierro del bacalao ponía punto y final a la última edición de los Carnavales de Trintxerpe. «Los componentes de la Comisión de Fiestas esperamos que lo hayáis pasado en grande», señalaban los organizadores en la despedida, al tiempo que hacían un llamamiento a los vecinos de esta localidad: «Tomaos un rato para contarnos cómo lo habéis pasado, si tenéis alguna propuesta o qué no os ha gustado. Eskerrik asko Trintxerpe!», concluían.