Un hombre hospitalizado por intoxicación respiratoria tras un incendio en Pasaia

El fuego se ha originado en un inmueble de la calle Eskalantegi por causas que se desconocen

Catalina Cárdenas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:58

Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo en el incendio registrado en su vivienda. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el fuego se ha originado en el entresuelo de la calle Eskalantegi por causas que se están investigando.

Estas mismas fuentes, han informado, que el fuego se ha declarado a última hora de la tarde de este jueves y ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia, que han acudido con rapidez para extinguir el incendio. El hombre, propietario de la vivienda, ha tenido que ser atendido en el lugar del suceso antes de ser tralsaladado al hospital por inhalación de humo.

