Ioar Alonso, que fue quinta en el Campeonato de España de Maratón de Verano tras su gran actuación, en pleno esfuerzo.

Pasaia

Los hermanos Ioar y Oinatz Alonso destacaron en los últimos estatales

Los jóvenes deportistas de Pasaia Kayak aseguraron sus meritorias clasificaciones en las pruebas celebradas en Pontevedra

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:50

Gran actuación la protagonizada por los hermanos Alonso, Ioar y Oinatz, en la importante doble cita deportiva celebrada en Galicia en la modalidad de ... maratón de aguas tranquilas representando al club Pasaia Kayak. Ambos palistas acudieron a Pontevedra, escenario de la celebración en la capital del VI Campeonato de España de Maratón Corto y del rebautizado Campeonato de España de Maratón de Verano en Pontesampaio, en la misma provincia gallega, tras la anulación parcial del campeonato de España de la especialidad celebrado la pasada primavera en Banyoles.

