Los hermanos Ioar y Oinatz Alonso destacaron en los últimos estatales

Gran actuación la protagonizada por los hermanos Alonso, Ioar y Oinatz, en la importante doble cita deportiva celebrada en Galicia en la modalidad de ... maratón de aguas tranquilas representando al club Pasaia Kayak. Ambos palistas acudieron a Pontevedra, escenario de la celebración en la capital del VI Campeonato de España de Maratón Corto y del rebautizado Campeonato de España de Maratón de Verano en Pontesampaio, en la misma provincia gallega, tras la anulación parcial del campeonato de España de la especialidad celebrado la pasada primavera en Banyoles.

Tras el aperitivo del frenético maratón corto -3.000 metros con dos porteos-, donde la salida resulta primordial y el mínimo error penaliza, Oinatz firmó un meritorio séptimo puesto con un tiempo de 13 minutos 42 segundos, luchando en el grupo perseguidor de los medallistas de la prueba. Por su parte, Ioar luchó por entrar en el top-10, aunque sin llegar a conseguirlo.

Los dos deportistas centraron sus fuerzas en el maratón largo, el clásico y original. Y el resultado fue francamente estupendo, con el quinto puesto en sus respectivas categorías, es decir, cadete en el caso de Oinatz y junior en el caso de Ioar.

Aunque sin medallas esta vez, el club con sede en la bahía pone un «brillante» colofón a los campeonatos de España

Oinatz tuvo que completar una distancia de 11.800 metros, con sus correspondientes porteos, compitiendo en una parrilla compuesta por 46 palistas procedentes de todo el Estado. Quedó a menos de un minuto del tercer puesto del podio, y a 1 minuto y 9 segundos del ganador, con un tiempo final de 52m:33s, fiel reflejo de su actuación. Fue, además, el primer palista vasco, «un dato siempre muy a tener en cuenta», como señalan desde Pasaia Kayak.

Y casi otro tanto se puede decir de su hermana Ioar que, sobre una distancia de 19.000 metros y sus correspondientes porteos, perseveró hasta el final para hacerse con el brillante quinto puesto, en una prueba que proclamó campeona a la irundarra Aizpiolea, por delante de la navarra Sanmartín y la getxotarra Líbano, en un campeonato de marcado acento euskaldun, muestra del buen nivel de nuestras palistas.

Su tiempo final fue de 1h:40m:52s, a poco más de tres minutos del podio, algo lejos para poder pelear por él, pero asegurando con solvencia su meritoria clasificación.

La ola urdiña no para

En definitiva, Pasaia Kayak pone un «brillante» colofón a los campeonatos estatales, sin medallas esta vez, pero con unos resultados «muy satisfactorios», fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el año por el club con base en aguas de la bahía.

La popular ola urdiña no se detiene. Todo lo contrario. Prepara estos días las próximas citas del calendario vasco en todas sus especialidades.