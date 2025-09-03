Habilitan una instalación fotovoltaica en el edificio del colegio Karmengo Ama

Con el objetivo de «impulsar y mejorar la transición energética basada en fuentes de energía renovables», el Ayuntamiento de Pasaia ha puesto en marcha ... una nueva instalación fotovoltaica en el municipio. En esta ocasión, el lugar elegido es la cubierta de la escuela pública Karmengo Ama de Trintxerpe.

Según informa el equipo de Gobierno a través de una nota de prensa, «se han instalado un total de 173 módulos solares de 460Wp, conectados a dos inversores de 33kW, los cuales se estima que producirán 88.422kWh al año».

Esta energía generada en Karmengo Ama será compartida y se consumirá en diferentes edificios de propiedad municipal, como el Palacio Arizabalo, el pabellón de l Departamento municipal de Obras y Servicios, en las oficinas de Acción Social, en el edificio del Euskaltegi Municipal...

El Ayuntamiento ha invertido un total de 53.362,08 euros (IVA incluido) y ha recibido una subvención de 51.436 euros por parte del Ente Vasco de la Energía (EVE). El proyecto está acogido al programa de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Otras localizaciones

En los últimos años, el Consistorio ha habilitado otras instalaciones fotovoltaicas en distintos inmuebles de propiedad municipal. Ese es el caso del edificio Kordeleia de Pasai Donibane, que alberga el Kulturgune, el gimnasio municipal y el club de remo San Juan Koxtape, entre otros servicios.

Fue en marzo del pasado año 2024 cuando se puso en funcionamiento esta infraestructura. Entonces, se instaló en la cubierta un total de 33 módulos solares de 460 Wp, conectados a un inversor de 15 kW, los cuales se estima que producirán 13.946,93 kWh al año.

El Ayuntamiento de Pasaia recibió, igualmente, una subvención de 11.385 euros por parte del Ente Vasco de la Energía (EVE).