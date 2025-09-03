Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los 173 módulos solares que se han instalado en la cubierta de la escuela pública Karmengo Ama de Trintxerpe.

Pasaia

Habilitan una instalación fotovoltaica en el edificio del colegio Karmengo Ama

El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 51.436 euros para la ejecución de este proyecto que ha visto la luz en Trintxerpe

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

Con el objetivo de «impulsar y mejorar la transición energética basada en fuentes de energía renovables», el Ayuntamiento de Pasaia ha puesto en marcha ... una nueva instalación fotovoltaica en el municipio. En esta ocasión, el lugar elegido es la cubierta de la escuela pública Karmengo Ama de Trintxerpe.

