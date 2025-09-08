La Guardia Civil y Salvamento Marítimo remolcan un velero hasta Pasaia

PasaiaLa Guardia Civil y Salvamento Marítimo remolcan un velero hasta Pasaia
La embarcación, que se hallaba en la bahía de La Concha sin vigilancia ni ocupantes, generaba riesgo tanto para nadadores como para otras naves
Pasaia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han remolcado este pasado fin de semana un velero que carecía de bandera y matrícula desde las aguas ... de la bahía de La Concha hasta la de Pasaia. La embarcación estaba «mal fondeada» y existía, además, la posibilidad de que colisionara con las rocas en las inmediaciones del muelle existente en la Isla de Santa Clara.
Así lo informa la Guardia Civil de Gipuzkoa a través de su cuenta abierta en la red social X (antes Twitter). En ella, también asegura que existía un riesgo tanto para nadadores como para otras embarcaciones.
Los hechos tuvieron lugar a las 14.00 horas de este pasado sábado, cuando Capitanía Marítima decidía, ante el riesgo existente, activar los recursos de Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que lograban remolcar el velero. Asimismo, habrían abierto una investigación para tratar de localizar a los responsables de la nave.
Varios días a la deriva
Al parecer, la embarcación llevaba fondeada en la bahía donostiarra desde hacía unos días, sin vigilancia a bordo ni ocupantes, y habría perdido varias veces su fondeo, quedando a la deriva e invadiendo la zona de baño más cercana a la playa de Ondarreta.
El velero se encuentra en la actualidad amarrado en el puerto de Pasaia a disposición de la Capitanía Marítima.
