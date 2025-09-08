Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Un agente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil asegurando el velero en las aguas interiores de la bahía de Pasaia. GUARDIA CIVIL

Pasaia

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo remolcan un velero hasta Pasaia

La embarcación, que se hallaba en la bahía de La Concha sin vigilancia ni ocupantes, generaba riesgo tanto para nadadores como para otras naves

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han remolcado este pasado fin de semana un velero que carecía de bandera y matrícula desde las aguas ... de la bahía de La Concha hasta la de Pasaia. La embarcación estaba «mal fondeada» y existía, además, la posibilidad de que colisionara con las rocas en las inmediaciones del muelle existente en la Isla de Santa Clara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Guardia Civil y Salvamento Marítimo remolcan un velero hasta Pasaia

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo remolcan un velero hasta Pasaia