La Guardia Civil y Salvamento Marítimo remolcan un velero hasta Pasaia

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han remolcado este pasado fin de semana un velero que carecía de bandera y matrícula desde las aguas ... de la bahía de La Concha hasta la de Pasaia. La embarcación estaba «mal fondeada» y existía, además, la posibilidad de que colisionara con las rocas en las inmediaciones del muelle existente en la Isla de Santa Clara.

Así lo informa la Guardia Civil de Gipuzkoa a través de su cuenta abierta en la red social X (antes Twitter). En ella, también asegura que existía un riesgo tanto para nadadores como para otras embarcaciones.

Los hechos tuvieron lugar a las 14.00 horas de este pasado sábado, cuando Capitanía Marítima decidía, ante el riesgo existente, activar los recursos de Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que lograban remolcar el velero. Asimismo, habrían abierto una investigación para tratar de localizar a los responsables de la nave.

Varios días a la deriva

Al parecer, la embarcación llevaba fondeada en la bahía donostiarra desde hacía unos días, sin vigilancia a bordo ni ocupantes, y habría perdido varias veces su fondeo, quedando a la deriva e invadiendo la zona de baño más cercana a la playa de Ondarreta.

El velero se encuentra en la actualidad amarrado en el puerto de Pasaia a disposición de la Capitanía Marítima.