El Gobierno sube un 2% las tasas En pleno. En la misma sesión se dio luz verde al Plan de Accesibilidad, abriéndose un plazo para su exposición pública PSE y PNV también aprobaron en pleno una subida del 1% de los impuestos

Las tasas e impuestos municipales sufrirán el próximo año una subida por encima del IPC en Pasaia. Concretamente, las tasas se verán incrementadas en un 2%, mientras que los impuestos sumarán un 1% más. El equipo de Gobierno municipal aprobó, con el voto en contra de la oposición, su propuesta en el pleno celebrado a últimas horas de la tarde del martes en el Palacio Arizabalo.

La alcaldesa Izaskun Gómez trató de restar importancia a esta modificación de las ordenanzas fiscales para 2020, calificando de «testimonial» y «simbólica» una subida, a la que se suma la eliminación de «determinadas» bonificaciones y la instauración de tasas «de nueva creación».

No compartieron su punto de vista los partidos de la oposición. La concejala de Podemos Izaskun Urruzola respondió que «subir los impuestos no es la solución», por las consecuencias que conlleva para la ciudadanía. «No nos parece la manera de conseguir financiación. Es mejor optar por otras vías para equilibrar la balanza de ingresos y gastos», manifestó, quitando importancia a algunas de las bonificaciones que decaen.

Su intervención fue rebatida tanto por la regidora como por su socia de Gobierno, la jeltzale Nahikari Otermin. Los argumentos de Podemos fueron tachados de «simplistas» y «demagogos». «No nos llevan a ningún sitio», aseguró Izaskun Gómez, quien añadió desconocer cuál es la política fiscal que defiende Podemos.

Para la regidora, el incremento del 1% «no es ningún escándalo», ni tampoco podrá equilibrar las cuentas del Ayuntamiento, puesto que «no supondrá ningún aumento de los ingresos» municipales. «Cuando presentemos el presupuesto para el próximo año se demostrará que es así», insistió. Izaskun Gómez defendió la propuesta del Gobierno por ser «buena» y «seria», y por no suponer «ningún desequilibrio en las cuentas de ningún vecino de este municipio».

EH Bildu mostró, igualmente, su disconformidad con la modificación de las ordenanzas fiscales. En sus respectivas intervenciones, Junkal Mintegia y Mikel García Peñil abogaron por una subida «mucho más contenida» de las tasas e impuestos, «acorde con el IPC, que entre agosto de 2018 y agosto de este año ha sido del 0,61%».

La coalición abertzale criticó que las subidas realizadas no se encuentran integradas en un plan estratégico de política fiscal. «Somos más partidarios de llevar a cabo un estudio pormenorizado de tasas e impuestos para que cada uno de ellos tenga justificación propia. Se trataría de realizar una subida más justa y progresiva, y no una subida generalizada que no tiene un objetivo», argumentó García Peñil.

Otra propuesta que EH Bildu puso sobre la mesa fue la de lograr una discriminación positiva en el Fondo Foral de Financiación Municipal (Fofim). «Al principio de la legislatura planteamos la posibilidad de hacer entre todos los partidos políticos un frente común en este tema», recordó.

A este respecto, la alcaldesa respondió que ella fue la primera que planteó esta posibilidad en sede plenaria. «Nada que objetar. Es mi discurso y siempre me lo he creído», explicó, al tiempo que recriminó a los abertzales que nunca pelearon esta discriminación en el Fofim cuando EH Bildu gobernaba en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Izaskun Gómez estuvo de acuerdo en llevar a cabo un estudio de tasas e impuestos. «Lo verdaderamente potente es la eliminación de las bonificaciones en el ICIO. Todo lo demás es testimonial. Lo único que se busca aquí es buscar una justificación para votar en contra de las ordenanzas», subrayó la primera edil de Pasaia.

Vertidos «ilegales»

Mayor consenso hubo a la hora de aprobar inicialmente el Plan de Accesibilidad de Pasaia. Todos los partidos votaron a favor del documento que pasa a ser expuesto públicamente. Si no se registra ninguna alegación, el plan se aprobará de forma definitiva.

Entre otro orden de cosas, Podemos expresó su «preocupación» por la imposibilidad de llevar a pleno las mociones que registra. «Se deberían permitir estos debates para mejorar la calidad democrática del pleno», apuntó Julen Rodríguez.

Iraitz Pazos, de EH Bildu, aludió a los vertidos «ilegales» que, según sus palabras, «está cometiendo el Puerto de Pasaia». «El último ha obligado a cerrar esta tarde el muelle de Trintxerpe», señaló. Instó al Gobierno a convocar una reunión con todos los grupos para elaborar una propuesta conjunta. A su juicio, el protocolo existente se ha quedado «obsoleto» y pidió que en la próxima mesa interinstitucional se traten temas que afectan a la salud y calidad de vida de los pasaitarras.