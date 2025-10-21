García Peñil asegura que «ni un solo vecino se ve afectado por el auto del TSJPV»

E. V. pasaia. Martes, 21 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El concejal de Movilidad, Mikel García Peñil, ha respondido a las afirmaciones «profundamente irresponsables» difundidas por el grupo municipal socialista sobre la reciente resolución judicial sobre la ordenanza de regulación de estacionamiento de residentes. «Es lamentable que representantes públicos de Pasaia se dignen a manipular a la ciudadanía con falsedades que solo generan confusión e inseguridad», critica.

Aclara que el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no suspende la ordenanza, sino que plantea una suspensión cautelar exclusivamente del artículo 4.5, «un punto muy concreto que no afecta en absoluto al funcionamiento del sistema de aparcamiento de residentes». Lo que establece el auto es que «será el Puerto quien otorgue las autorizaciones para aparcar, y no el Ayuntamiento. Nada más. Ni un solo vecino se ve afectado por esta medida».

«Resulta preocupante —y, siendo sinceros, bastante revelador— que un grupo con experiencia de gobierno prefiera sembrar dudas y alimentar el ruido en lugar de informarse mínimamente antes de hacer declaraciones. Si de verdad el PSE-EE quiere aportar algo a Pasaia, le invitamos a trabajar de manera constructiva, a hacer propuestas serias y a colaborar en la mejora del sistema de estacionamiento que tanta falta hacía y que la ciudadanía lleva años reclamando, precisamente durante los años en que ellos gobernaban. Y en esos ocho años no han hecho más que hacer oídos sordos a las necesidades y demandas ciudadanas», declara. El edil admite que su proceso de implementación no está siendo perfecto, «pero el actual Gobierno ha tenido la valentía de abordar en su primer año de mandato una cuestión compleja, largamente pospuesta y esencial para mejorar la movilidad y la convivencia en nuestros distritos».

«Mientras tanto, el PSE-EE ha optado por votar en contra, no plantear alternativas y ahora, además, difundir información falsa sobre una resolución judicial que cualquiera puede leer. A la portavoz socialista le pediría un mínimo de responsabilidad institucional. Mentir a la ciudadanía no debilita al Gobierno, debilita la confianza colectiva en las instituciones locales. Si su estrategia para ganar votos pasa por tergiversar la realidad, quizás deberían dedicar su energía a lo que de verdad importa: trabajar, proponer y aportar soluciones para Pasaia».