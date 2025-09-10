El Euskaltegi Municipal pone en marcha la campaña 'Euskara erritmo bizian'

Elena Viñas Pasaia. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

El Euskaltegi Municipal de Pasaia se encuentra en plena campaña de matriculación para todas aquellas personas que quieran acercarse al euskera o mejorar su nivel. El plazo de inscripción se abrió a comienzos de este mes de septiembre y se prolongará hasta el próximo día 19.

Bajo el lema 'Euskara erritmo bizian', la campaña explica cómo el centro ofrece niveles desde el A1 hasta el C1 a mayores de 16 años de edad, en una amplia variedad de grupos y horarios (desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche), para que todas las personas interesadas puedan elegir el horario que más les convenga; «incluso aquellas que trabajan a turnos tienen la posibilidad de acudir al euskaltegi en horario alterno (mañana/tarde)».

La mayoría de los grupos son de dos horas diarias, pero también disponen de otras opciones para familias con hijos menores de 12 años cuyas clases se impartirán en el centro donde están escolarizados, para comerciantes, para jubilados y para todas aquellas personas que quieran trabajar la práctica oral (mintza praktika taldea).

Cursos intensivos gratuitos

Asimismo, ofertan cursos intensivos gratuitos para las personas que se encuentren en situación de desempleo (o aquellas que perciben la RGI o alguna ayuda social) y dispongan de toda la mañana para aprender euskera. En caso de no poder asistir regularmente a las clases por problemas de horarios, existe un sistema de autoaprendizaje que da respuesta a las necesidades y ritmo de cada alumno. Según explican desde el Euskaltegi Municipal, «el trabajo de autoaprendizaje se realiza de forma individual mediante un sistema multimedia, guiado por un tutor con el que se realizan reuniones para dirigir los trabajos y resolver dudas y dificultades. Además, la práctica oral se trabaja de forma presencial una hora a la semana».

Todos los módulos están adaptados para que el alumnado que quiera empezar a aprender euskera, acreditar algún certificado (HABE, IRALE, IVAP...), o mejorar su nivel, pueda hacerlo. El Euskaltegi Municipal lleva cuatro décadas en la enseñanza del euskera y por sus aulas han pasado muchas personas que son su mejor carta de presentación.

Como complemento a las clases, también realizan otras actividades dentro y fuera del euskaltegi (talleres, coloquios, visitas, excursiones, mintzalaguna...), que tienen como objetivo motivar al alumnado y darle la oportunidad de practicar la lengua en un entorno real.

El Euskaltegi Municipal de Pasaia oferta unos precios públicos «muy asequibles», especialmente para personas sin empleo, jóvenes de entre 16 y 30 años y las personas que se matriculan en niveles iniciales (desde A0A0 hasta A2A1). Los pasaiatarras que finalicen el curso, realicen las pruebas de evaluación del euskaltegi y asistan al 85 % de las clases, recuperarán el 100 % de lo abonado. Como todos los años los padres y las madres con hijos menores de 12 años tendrán una tarifa reducida y a estos también se les devolverá el 100% de la matrícula si cumplen con los requisitos necesarios.

Quienes deseen recibir más información o formalizar sus inscripciones lo pueden hacer acercándose al Euskaltegi, en Euskadi Etorbidea 61, junto al ambulatorio, de 08.00 de a las 19.00 horas ininterrumpidamente, llamando al teléfono 943004340 o a través del email euskal@pasaia.net.