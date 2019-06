La estela de Paco Rabanne llega a la localidad gallega de Porto do Son El metalúrgico de la moda. Paco Rabanne, en la década de los sesenta, preparando una de sus creaciones en metal. / GETTYIMAGES A la proyección del documental rodado en Pasaia se suma una charla sobre los gallegos que residen en el distrito de Trintxerpe ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 7 junio 2019, 00:22

La sombra del pasaitarra más conocido internacionalmente se extiende hasta la localidad coruñesa de Porto don Son, que se convierte esta misma tarde en escenario de una serie de actos promovidos por El Fato Cultural Daniel Castelao de Trintxerpe, una asociación conformada por los gallegos que residen en Pasaia, y por la Fundación Paco Rabanne, nacida a comienzos de año en esta población de Oarsoaldea con Juanje Neira como presidente.

La jornada arrancará con la proyección del documental 'Pasaia Rabanne: razóns do imaxinario', rodado durante la exposición celebrada a lo largo del año 2017 en el edificio Casa Ciriza de Trintxerpe. En ella se recreó el «imaginario» del modisto de reconocido prestigio a nivel mundial, definiéndose, según palabras de sus organizadores, como «un viaje emocional y espiritual a través del tiempo».

La proyección del audiovisual, grabado por la Fundación Paco Rabanne, permite descubrir las distintas áreas en las que se dividía la muestra, ligada a la vida y el crecimiento personal y profesional de Rabanne. También incluye imágenes de diversas actividades que se llevaron a cabo en el mismo inmueble de forma paralela, como los talleres creativos por los que pasaron escolares vascos.

Historia viva

Tras el visionado de este documental, los asistentes al acto tendrán la oportunidad de disfrutar de una conferencia que representa la historia viva de una parte de Pasaia. Bajo el título 'Os galegos en Trintxerpe', Filipe Domínguez Avilés, en representación de la asociación El Fato Cultural Daniel Castelao, relatará los principales capítulos de un movimiento migratorio que llevó a infinidad de familias de gallegos a asentarse en el distrito más populoso de este municipio de la comarca de Oarsoaldea en busca de un futuro mejor.

Su ponencia permitirá dar a conocer las décadas de feliz convivencia protagonizadas por los integrantes de ambos pueblos, tanto gallegos como vascos, que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo hasta la actualidad en la que es conocida popularmente como la quinta provincia gallega.

Estos actos, abiertos a toda la ciudadanía que desee asistir, tendrán lugar hoy, viernes, a partir de las 19.30 horas, en las instalaciones del Museo Marea de Porto do Son. La elección de este lugar no es en absoluto casual. Muchos de los gallegos que hoy en día residen en Trintxerpe proceden precisamente de Porto do Son y otros pueblos que se reparten por sus inmediaciones, manteniendo todos ellos una estrecha relación con la que se ha convertido en su segunda casa en el País Vasco.