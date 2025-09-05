La Escuela de Música y Danza municipal abrirá el nuevo curso el próximo día 18

La Escuela Municipal de Música y Danza de Pasaia Juanje Neira comenzará el nuevo curso el próximo día 18, con las aulas llenas de ... música, danza y nuevas propuestas educativas. Así lo informan desde el Ayuntamiento mediante una nota de prensa. En ella, recuerdan, además, que el periodo de matriculación para el nuevo alumnado continúa abierto.

Por ello, invitan a todas las personas interesadas a unirse a este «proyecto cultural inclusivo, diverso y sin límite de edad». La inscripción se realiza de manera preferente online a través de la página web www.pasaiamusikal.eus.

La oferta educativa de la Escuela de Música está dirigida a menores desde los tres años, jóvenes, personas adultas y mayores, sin requisitos previos ni límite de edad.

El programa incluye, para empezar, especialidades instrumentales y vocales de música clásica y moderna, además de asignaturas grupales y teórico-prácticas, como las de lenguaje musical, armonía, combos, agrupaciones instrumentales y vocales.

También contempla clases de euskal dantza (danza tradicional vasca) para diferentes edades y niveles, impulsando la transmisión de la cultura popular.

Las novedades de este curso

Este año se presentan dos incorporaciones innovadoras a la oferta educativa ya conocida. Por un lado, la educación musical temprana (para los menores de tres años de edad). Se trata de «una aproximación lúdica a la música mediante juego, movimiento e interacción».

Por otro lado, se pone en marcha el curso de sonorización y grabación de eventos musicales, que se traducirá en formación técnica básica en sonido en directo, microfonía y grabación.

Para finalizar, desde el Ayuntamiento recuerdan que la Escuela Juanje Neira es un centro «público, abierto y cercano», que promueve la música, la danza y la cultura como parte esencial de la vida comunitaria.

Las personas que deseen disponer de más información sobre cualquiera de las propuestas lectivas pueden llamar al número de teléfono 943 396 055 y o acceder a la página web www.pasaiamusikal.eus.