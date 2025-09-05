Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los alumnos de la Escuela de Música y Danza municipal durante un concierto ofrecido en Trintxerpe.

Pasaia

La Escuela de Música y Danza municipal abrirá el nuevo curso el próximo día 18

El centro mantiene abierto el plazo de inscripción para quienes deseen asistir por primera vez como alumnos a sus clases

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28

La Escuela Municipal de Música y Danza de Pasaia Juanje Neira comenzará el nuevo curso el próximo día 18, con las aulas llenas de ... música, danza y nuevas propuestas educativas. Así lo informan desde el Ayuntamiento mediante una nota de prensa. En ella, recuerdan, además, que el periodo de matriculación para el nuevo alumnado continúa abierto.

