Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pasaia

El equipo de Tercera División del Pasaia da inicio a la temporada en Leioa

E. V.

Pasaia.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

El equipo de Tercera División de Pasaia Kirol Elkartea jugará mañana, sábado, a partir de las 18.00 horas, un partido ante el Leioa en su campo. El autobús que trasladará a los seguidores del club deportivo hasta la mencionada localidad vizcaína saldrá, a las 14.45 horas, de la rotonda Ibaiondo.

Los directivos rojiblancos han dado a conocer su plantilla para esta temporada 2025-2026 que vivirá dentro de apenas veinticuatro horas su pistoletazo de salida. El equipo cuenta con Mikel Eizagirre (Pasaia), Juan Belana (Pasaia) y Unai Vea (Beasain) como porteros.

A ellos se suman los jugadores Oier Barrena, Unai del Puerto, Gorka del Puerto, Urbil Fraile, Ander Aldaregia, Iñaki Zabaleta, Liher Amilibia, Santi Martín, Xabier Fernández (procedente del Vasconia juvenil), Paul Arrizabalaga (Vasconia juvenil), Aritz Muñoz (Touring), Iker Learte (Touring), Ibai Sánchez (Touring), Peru Iriondo (Ostadar), Ander Zubillaga (Tolosa), Ibai Ugartemendia (Universidad de Deusto), Haroun El Abdli (Universidad de Deusto), Ohian Chávez (Real Sociedad) y Harriet Goñi (Real Sociedad).

En cuanto al cuerpo técnico, el primer entrenador de la escuadra antxotarra continúa siendo Alberto Iturralde, con Fede Villar como número dos. El preparador físico es Jon Alkiza; el entrenador de porteros, Ivan Quintana; el fisioterapeuta: Pablo Aygüés; y el delegado, Paco Ferreres.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El equipo de Tercera División del Pasaia da inicio a la temporada en Leioa