El equipo de Tercera División del Pasaia da inicio a la temporada en Leioa

PasaiaEl equipo de Tercera División del Pasaia da inicio a la temporada en Leioa
Pasaia.
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16
El equipo de Tercera División de Pasaia Kirol Elkartea jugará mañana, sábado, a partir de las 18.00 horas, un partido ante el Leioa en su campo. El autobús que trasladará a los seguidores del club deportivo hasta la mencionada localidad vizcaína saldrá, a las 14.45 horas, de la rotonda Ibaiondo.
Los directivos rojiblancos han dado a conocer su plantilla para esta temporada 2025-2026 que vivirá dentro de apenas veinticuatro horas su pistoletazo de salida. El equipo cuenta con Mikel Eizagirre (Pasaia), Juan Belana (Pasaia) y Unai Vea (Beasain) como porteros.
A ellos se suman los jugadores Oier Barrena, Unai del Puerto, Gorka del Puerto, Urbil Fraile, Ander Aldaregia, Iñaki Zabaleta, Liher Amilibia, Santi Martín, Xabier Fernández (procedente del Vasconia juvenil), Paul Arrizabalaga (Vasconia juvenil), Aritz Muñoz (Touring), Iker Learte (Touring), Ibai Sánchez (Touring), Peru Iriondo (Ostadar), Ander Zubillaga (Tolosa), Ibai Ugartemendia (Universidad de Deusto), Haroun El Abdli (Universidad de Deusto), Ohian Chávez (Real Sociedad) y Harriet Goñi (Real Sociedad).
En cuanto al cuerpo técnico, el primer entrenador de la escuadra antxotarra continúa siendo Alberto Iturralde, con Fede Villar como número dos. El preparador físico es Jon Alkiza; el entrenador de porteros, Ivan Quintana; el fisioterapeuta: Pablo Aygüés; y el delegado, Paco Ferreres.
