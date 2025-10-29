El equipo de gobierno saca adelante su propuesta de tasas e impuestos

El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente, en el pleno ordinario celebrado a últimas horas de la tarde del martes, la propuesta de impuestos y tasas ... para el próximo año. El texto salió adelante con el apoyo de los grupos que conforman el equipo de Gobierno municipal, y los votos en contra de los dos partidos de la oposición, EAJ-PNV y PSE-EE.

Durante la sesión, el alcalde, Teo Alberro, agradeció a los grupos de la oposición la disposición mostrada: «Desde el principio les hicimos la invitación de negociar y llegar a acuerdos, y han hecho propuestas razonables y constructivas. Al final, no se han incorporado, pero la actitud ha sido de agradecer».

Alberro explicó que la conclusión ha llegado tras contrastar la propuesta de EAJ-PNV con los servicios técnicos municipales. «En estos momentos no hay manera de llevar a cabo lo que piden, por lo que la razón para no incorporar la petición que han hecho ha sido técnica, no política», indicó.

«La dirección de la propuesta es la utilización equitativa de los recursos municipales, en favor del bienestar social»

El PSE-EE, por su parte, pidió aplazar el recargo del IBI «hasta que se realice un estudio». En palabras del regidor, «este estudio ya está realizado en el diagnóstico de la vivienda y la implantación de este recargo es una medida incluida en el plan de acción aprobado por unanimidad por el pleno municipal -con el apoyo del PSE-EE-».

«En el cronograma está definido, además, que esta medida habría que ponerla en marcha este año, y estamos convencidos de que la grave situación de la vivienda de Pasaia requiere que se empiecen a tomar decisiones con urgencia para empezar a movilizar las viviendas vacías cuanto antes», insistió el primer edil de la población.

Los ejes de la propuesta

La propuesta hecha pública por el equipo de Gobierno municipal el pasado 17 de octubre se ha centrado en priorizar a las familias más vulnerables y la inclusión de los jóvenes de la localidad. Las líneas generales de la elaboración aprobada son un total de cuatro. La primera se basa en la progresividad en las tasas de juventud, que se traduce en bonificaciones «más equitativas» en función de los ingresos y del número de hijos para garantizar la igualdad de oportunidades de las familias vulnerables.

El recargo en el IBI de las viviendas vacías de un 150 % representa otra de las líneas. Con esta medida se pretende favorecer la inserción al mercado de las viviendas en las que no reside nadie.

La tercera línea se centra en la actualización de la tasa de agua al puerto, con el establecimiento de una tarifa equivalente a las actividades industriales, garantizando un uso justo de los recursos y aumentando los ingresos municipales.

La cuarta y última línea se centra en la actualización del impuesto de actividades económicas, para que las empresas con mayor facturación realicen una aportación más proporcional.

Alberro destacó que la dirección de la propuesta es «la utilización equitativa de los recursos municipales, en favor del bienestar social». Busca, de esta manera, «garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos».

Valoración del PSE-EE

El grupo municipal socialista votó en contra de las propuestas de tasas e impuestos presentadas por el Gobierno municipal, liderado por EH Bildu y con el apoyo de Podemos, por considerarlas «poco eficaces» para movilizar vivienda y ante la imposibilidad de bonificar para las familias la tasa de residuos. Así lo manifestó en una nota de prensa hecha pública tras el pleno del martes.

Los socialistas recuerdan en el mismo texto que han rechazado en otras ocasiones el recargo del 150% en el IBI por vivienda vacía. De hecho, eliminó ese recargo en 2015 al llegar a la alcaldía de Pasaia, advirtiendo que «esta medida no lograba el objetivo de poner más vivienda en el mercado». Mantienen, hoy por hoy, la misma postura, «máxime con la realidad del carácter de la viviendas vacías que hay en el municipio y la crisis habitacional y de acceso a la vivienda que sufren muchas familias en Pasaia».

La portavoz socialista, Lore Suárez, señala que el problema de la vivienda en esta localidad «no se resuelve con un afán recaudatorio». La verdadera urgencia es la «regulación y el control e inspección para evitar que las viviendas vacías distorsionen el mercado en Pasaia». El recargo del 150% será, simplemente, «un nuevo ingreso para el Ayuntamiento sin beneficio real para los pasaitarras que buscan alquilar o comprar una vivienda a precio asequible».

Otro punto de desencuentro con la propuesta presentada por EH Bildu y Podemos es la tasa de residuos, que se ha incrementado un 15%. Este recibo ha aumentado en casi 60 euros en los últimos tres años. El grupo municipal socialista lamenta que el Gobierno municipal no haya implementado «medidas de justicia social» en este ámbito.

«Hemos propuesto al Gobierno la aplicación de bonificaciones para ayudar a las familias pasaitarras, especialmente a aquellas que más se esfuerzan. Sin embargo, las tarjetas de uso repartidas aún no permiten contabilizar adecuadamente la generación de residuos. Es evitable que se penalice a los vecinos con subidas en esta tasa y no se premie a quienes más reciclan o menos residuos generan, haciendo posible que se apliquen bonificaciones», explica Lore Suárez.

El PSE-EE de Pasaia recuerda que ya se abrió un proceso de negociación para intentar alcanzar un acuerdo para no aplicar el recargo del IBI y promover bonificaciones en el recibo de los residuos. «Lo hemos intentado a través del dialogo ya que, teniendo enfrente un gobierno con mayoría absoluta, es difícil que las enmiendas que presenta la oposición puedan prosperar», afirma la portavoz socialista.

Suárez asegura que el PSE-EE inició una negociación con EH Bildu. «Si bien reconocieron que compartían nuestras posturas, finalmente, no han contemplado la viabilidad de nuestras propuestas. Nos trasladaron que por cuestiones técnicas, que consideramos deberían estar resueltas, no era posible aplicar nuestras propuestas», declara.

Los socialistas consideran un cambio significativo la actitud dialogante iniciada por el Gobierno que lidera Teo Alberro este año en el debate de las ordenanzas y esperan que no sea «flor de un día».

Para finalizar, el grupo municipal socialista de Pasaia reitera su compromiso con el bienestar del municipio y avanza que mantendrá una postura «abierta al diálogo, tal y como lo viene haciendo».

«Veremos si en la próxima negociación del presupuesto, el alcalde mantiene una verdadera voluntad de diálogo y acuerdo con nuestro grupo. Queremos dejar claro que nuestra puerta siempre está abierta, pero únicamente para alcanzar acuerdos que beneficien directamente a los vecinos y vecinas de Pasaia», concluye Suárez.