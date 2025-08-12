Las empleadas del SAD de Pasaia exigen «el desbloqueo de las negociaciones»

Martin Sansinenea pasaia. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Las 43 trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Pasaia continúan con la huelga, porque «la empresa subcontratada que gestiona el servicio Matia-Goxara ha bloqueado la negociación». Una situación que los sindicatos LAB y ELA han denunciado.

Por ello, tras las jornadas de protesta anteriores, las empleadas volverán a repetir paros mañana jueves, así como los días 20 y 25 de agosto. Asimismo, los sindicatos avisan que «a partir del 1 de septiembre las concentraciones se realizarán durante todos los días».

Además de con la empresa, los sindicatos han mantenido en los últimos meses reuniones con el Ayuntamiento que, en el camino de la equiparación de las condiciones laborales, ha manifestado su voluntad de dar pasos en esa dirección. Para ello, promete recursos económicos para mejorar el convenio. Los sindicatos aseguran, sin embargo, que la empresa Matia-Goxara, «quiere destinar ese dinero a sus beneficios, alegando que el absentismo es muy alto y que, en consecuencia, no consigue los beneficios deseados».

Y es que como denuncian, «el personal del servicio de Atención Domiciliaria se encuentra en una situación muy precaria. Trabajan solas, tienen que coger y mover mucho peso, sin ayuda, y los ritmos y las cargas de trabajo son enormes». Todo ello con jornada parciales, ya que «la empresa no quiere garantizarles la jornada mínima de trabajo, y se tienen que desplazar para dar servicio de domicilio a domicilio, para cubrir esas horas mínimas». En esta línea, los sindicatos aseguran que «detrás del absentismo que dice la empresa está la precariedad».

Ante esta situación, «lejos de proponer una solución, la empresa aumenta los beneficios con dinero público y perjudica la salud de las trabajadoras», subrayan.

Las empleadas exijan un acuerdo digno y un convenio que les corresponda recordando que «la salud es un derecho».

Asimismo, piden a la empresa que cambie de actitud y que el Ayuntamiento mejore la situación. Así se lo han comunicado en el pleno realizado hoy, donde también han exigido la publificación del servicio y su implicación para que se soluciones dicho conflicto.