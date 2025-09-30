Eguzki denuncia las emisiones de óxido de chatarra que tienen lugar en el puerto

E. V. PASAIA. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El grupo ecologista Eguzki ha denunciado a través de una nota de prensa las emisiones de óxido de chatarra que se producen a pocos metros del bidegorri que transcurre entre el puerto de Pasaia y la carretera foral GI-3440. «Te van matando poco a poco» señala, mientras añade que «ya no sabemos cómo pedir a las administraciones competentes que dejen de mirar para otro lado y exijan que las operaciones portuarias que generan emisiones difusas a la atmósfera tengan un mayor control».

Según explica, «las partículas en suspensión, conocidas como PM2,5 y PM10, son una mezcla compleja de sustancias extremadamente pequeñas. Su tamaño minúsculo les permite penetrar en las áreas más recónditas del sistema respiratorio humano y, desde allí, pasar al torrente sanguíneo, representando un riesgo significativo para la salud. Estas partículas no solo se originan de la combustión de diversos materiales, sino que también son un subproducto de la remoción de materiales durante las operaciones portuarias. Su presencia en el aire tiene consecuencias graves, incluyendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias en las personas, así como daños a la flora y fauna local, alterando el equilibrio ecológico de los entornos afectados».

Medidas «efectivas»

Eguzki manifiesta que la actividad portuaria es «vital» para la economía, generando empleo y dinamizando la economía a través del transporte de mercancías. Sin embargo, califica de «importante» equilibrar la actividad económica con la protección del medio ambiente y la salud pública. «No es aceptable que se puedan manipular graneles sólidos, como chatarras con alto contenido en polvo, que generen emisiones difusas pese a aplicar medidas (cañón de pulverización de agua) que resultan insuficientes. Si no hay medidas realmente efectivas para aplicar en los muelles, habrá que prohibir que mercancías como esas puedan descargarse en un puerto urbano como el de Pasaia», concluye el grupo ecologista.