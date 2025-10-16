Easo Sinfonietta ofrece un concierto este viernes, en San Pedro

PasaiaEaso Sinfonietta ofrece un concierto este viernes, en San Pedro
Pasaia
Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22
La 40 Semana de Música Coral de Pasai San Pedro, que organizan Ondartxo Elkartea y el Ayuntamiento, se traduce esta tarde en un concierto a cargo de Easo Sinfonietta, una orquesta no profesional que nace en 2023 con el objetivo de crear un espacio donde músicos amateurs puedan disfrutar de la experiencia de conformar una formación orquestal. La actuación tendrá lugar, a las 20.00 horas, en la parroquia.
Bajo la dirección de Lucía Arzallus, los músicos recordarán al compositor labortano Maurice Ravel en los 150 años de su nacimiento, interpretando una de sus obras.