Las diez noticias de la jornada
Los nuevos concejales y los salientes junto con el alcalde y el resto de ediles de EH Bildu.
Pasaia

Dos concejales de EH Bildu renuncian a su cargo en el Ayuntamiento de Pasaia

Se trata de Aitor Brion, actual responsable de Cultura y Patrimonio, y Natitxu Etxarri

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:04

Comenta

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, ha anunciado este jueves relevo en el equipo de Gobierno municipal. Según informa a través de una nota de ... prensa, en los próximos días tomarán posesión dos nuevos concejales, Miren Murua Arrizabalaga y Joanes Bereziartua Zurutuza. Los nuevos ediles serán nombrados oficialmente en el pleno municipal del 25 de noviembre, tomando el testigo a Aitor Brion Barneto y Natitxu Etxarri Aizkorreta. Estos dos últimos renunciarán al acta de concejal en el pleno ordinario del 28 de octubre. De momento, no ha trascendido el motivo de su renuncia.

