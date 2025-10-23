Dos concejales de EH Bildu renuncian a su cargo en el Ayuntamiento de Pasaia

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, ha anunciado este jueves relevo en el equipo de Gobierno municipal. Según informa a través de una nota de ... prensa, en los próximos días tomarán posesión dos nuevos concejales, Miren Murua Arrizabalaga y Joanes Bereziartua Zurutuza. Los nuevos ediles serán nombrados oficialmente en el pleno municipal del 25 de noviembre, tomando el testigo a Aitor Brion Barneto y Natitxu Etxarri Aizkorreta. Estos dos últimos renunciarán al acta de concejal en el pleno ordinario del 28 de octubre. De momento, no ha trascendido el motivo de su renuncia.

El alcalde ha agradecido «de corazón» a Brion y Etxarri el entusiasmo y compromiso mostrado durante estos dos años, así como todo el trabajo realizado: «De ninguna manera lo de hoy es un adiós. La semilla que habéis sembrado ha dado fruto en nuestro pueblo y la seguirá dando, porque el trabajo que habéis hecho por Pasaia será eterno».

Brion y Etxarri han expresado su compromiso de seguir trabajando fuera del Ayuntamiento, por lo que el alcalde también les ha hecho un reconocimiento: «Somos conscientes de que seguiréis trabajando por nuestro pueblo con total compromiso, aunque sea en un ámbito muy diferente al municipalismo».

Como muestra de los frutos que ha dado la semilla sembrada, el grupo ha entregado a los dos ediles que dejarán el acta un ramo de plantas floridas. A los recién llegados, sin embargo, el alcalde les ha entregado unas macetas de brotes «para que por esos esquejes crezcan y se conviertan en grandes y fuertes plantas».

Bereziartua y Murua tienen a sus espaldas una larga trayectoria ligada al tejido asociativo del pueblo. El primero es de origen sanpedrotarra, pero desde joven ha participado en el movimiento popular de Donibane. Estudió Historia y ahora trabaja como profesor de secundaria. Murua, por su parte, es sanpedrotarra, estudió ingeniería técnica y actualmente trabaja como ingeniera.

Mediante el relevo, el alcalde ha asegurado que el equipo afronta «con fuerzas renovadas» la segunda mitad del mandato. «Tenemos un equipo preparado y dispuesto, diverso; y estamos con fuerzas para afrontar los grandes retos que todavía tiene Pasaia, y asentar las bases de los proyectos de futuro», concluye Alberro.