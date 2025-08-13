Donibane tiene dos puntos más de recogida de residuos voluminosos

Donibane cuenta con dos nuevos puntos de recogida de voluminosos. En concreto, se han instalado en el número 5 de Bordalaborda y en los números ... 6-8 de la calle San Roque. Unos lugares que hacen que el distrito cuente ya con un total de seis puestos de recogida. Se les unen a las ubicadas en la Plaza Bizkaia, Juan XXIII 5, Lezobidea 11 y Bordalaborda 10.

Los vecinos de Donibane deben recordar que hay unos horarios establecidos. Los elementos allí depositados se recogerán los miércoles, exceptuando aquellas jornadas que sean vípsera de festivo.

Hasta el 30 de septiembre el horario de depósito es de 20.00 a 23.00 horas mientras que a partir del uno de octubre hasta el 31 de marzo el margen cambia de 18.30 a 23.00 horas.

En estos puntos se pueden depositar sillas, electrodomésticos de gran tamaño, colchones, etc. Se recuerda que las ruedas, palets, pinturas y residuos similares deben trasladarse a un garbigune o, si el tamaño lo permite, depositarse en los garbigunes urbanos.