Detenida en Pasaia acusada de intentar agredir a su pareja con un cuchillo en plena discusión

Una mujer de 33 años ha sido detenida este sábado en Pasaia tras intentar agredir a su pareja con un cuchillo. El suceso ha tenido ... lugar pasadas las diez de la mañana, cuando un hombre ha solicitado la atención de una patrulla de la Ertzaintza que circulaba por el casco urbano de Pasaia.

Tal y como ha explicado a los agentes, en el transcurso de una discusión en el domicilio familiar, su pareja le había atacado con un cuchillo, aunque no había logrado herirlo ya que él se había protegido con una mochila.

Ante estos hechos, varias dotaciones de la Ertzaintza se han encaminado a la vivienda y han procedido al arresto de la sospechosa, que ha sido acusada de un delito de lesiones en grado de tentativa en el ámbito de violencia doméstica.

La detenida, de 33 años de edad, será puesta a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales oportunas.