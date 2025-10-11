Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenida en Pasaia acusada de intentar agredir a su pareja con un cuchillo en plena discusión

La mujer ha sido arrestada por un delito de lesiones en grado de tentativa en el ámbito de violencia doméstica

DV

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:35

Una mujer de 33 años ha sido detenida este sábado en Pasaia tras intentar agredir a su pareja con un cuchillo. El suceso ha tenido ... lugar pasadas las diez de la mañana, cuando un hombre ha solicitado la atención de una patrulla de la Ertzaintza que circulaba por el casco urbano de Pasaia.

