Los pequeños saharauis, en primer término, rodeados de familias, amigos y autoridades.

Pasaia

Despedida a los menores saharauis en Bixi Bixi Elkartea

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38

Gaymula, Fatma, Kanan, Tiba y Wuaba, los menores saharauis que han pasado parte del verano acogidos de forma temporal por familias de Pasaia y Lezo, ... han emprendido el viaje de regreso a sus hogares. Los pequeños se despedían de los vecinos de ambos municipios a últimas horas de la tarde del miércoles a las puertas de Bixi Bixi Elkartea, organizadora de las vacaciones solidarias que permiten a los menores disfrutar de unas semanas alejados de las duras condiciones del desierto y los campos de personas refugiadas. «Van contentos porque regresan a su pueblo, con su familia, pero con ganas de volver enseguida», explicaba Ixiar Goienetxea, miembro de Bixi Bixi.

