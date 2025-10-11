Denuncian pintadas en los carteles de las fuentes del paseo de Puntas

E. V. pasaia. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:44 Comenta Compartir

En los últimos fines de semana han vuelto a aparecer pintados los carteles de las fuentes del paseo de Puntas de Donibane, en este caso de spray amarillo. Tres fines de semana consecutivos se han dado situaciones similares y ya con anterioridad, a principios de agosto, se habían producido pintadas de este tipo.

El Ayuntamiento recuerda que estas acciones no suponen un mero daño estético; «son acciones contrarias al patrimonio público y que, en consecuencia, suponen un despilfarro de los recursos económicos de la ciudadanía y una multiplicación del trabajo de los trabajadores municipales».

Los carteles objeto de las pintadas advierten sobre el estado sanitario de las aguas de las fuentes, por lo que son «fundamentales» para garantizar la salud y la seguridad de la población. La manipulación o las pintadas de estos carteles pueden incidir directamente en los problemas de salud, por lo que es importante respetar estas señales y mantenerlas en el estado adecuado.

En este sentido, el concejal de Servicios, Redes y Mantenimiento, Iraiz Pazos, expresa su preocupación. «Ante la repetición de esta situación, queremos pedir a la ciudadanía colaboración y responsabilidad para evitar este tipo de conductas y que se respeten los recursos municipales comunes». Por último, Pazos lanza un claro mensaje. «Recordamos que este tipo de hechos son sancionables y que tomaremos las medidas necesarias para identificar a las personas responsables y exigir la responsabilidad que les corresponde», añade.