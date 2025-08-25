David Santiso se proclamó ganador del reto Mugiment Pausu Erronka

PasaiaDavid Santiso se proclamó ganador del reto Mugiment Pausu Erronka
Pasaia fue el municipio vasco que mayor número de participantes registró, seguido de Oiartzun
Pasaia
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16
La iniciativa Mugiment Pausu Erronka ha premiado al pasaitarra David Santiso como la persona que más pasos ha dado a nivel de Euskadi. Sara ... Dorronsoro, técnica de Deportes, le entregó en un acto celebrado en Antxo un recuerdo junto a otros pasaitarras que han participado en el reto.
La última iniciativa del plan Mugiment Ekintza para lograr una sociedad vasca «más activa tuvo» una duración de tres semanas, más concretamente se llevó a cabo del 19 de mayo al 8 de junio, en medio centenar de municipios. Pasaia ha sido el que más participantes activos ha tenido, sumando un total de sesenta.
La iniciativa estaba dirigida a la población mayor de 14 años de edad y tenía como objetivos «fomentar la actividad física, mejorar la salud y el bienestar e impulsar las relaciones». Las personas participantes han podido contabilizar los pasos en solitario o en grupo.
En cuanto a los resultados globales de la iniciativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el número de participantes ha sido de 681, con una edad media de 49 años. De estos, las mujeres representan el 66% de participantes.
Los pasos registrados fueron 68.471.865. El municipio que mayor número de participantes registró fue Pasaia, con 68 personas, seguido de Oiartzun, con 13.
El municipio con mayor número de pasos por número de usuarios coloca a Pasaia en el sexto puesto.
