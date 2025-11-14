El Cross de Navidad de Pasai Antxo volverá a celebrarse tras un parón de tres años

Elena Viñas Pasaia Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Tras el parón de estos últimos tres años, la fiesta de los korrikalaris de Pasai Antxo está de vuelta. El mencionado distrito volverá a ser escenario del Antxoko XII. Gabonetako Krosa, organizado por Antxotarrak Lasterkari Taldea. La carrera se celebrará el 19 de diciembre, con la hora de inicio fijada para las 20.30.

Por lo tanto, se repite la fórmula de hacerla nocturna. El circuito consta de 5,8 kilómetros, dividido en cuatro vueltas: una es corta, de 0,4 kilómetros; las otras tres son más largas, de 1,8 kilómetros cada una. El circuito está montado en el casco urbano de Antxo. Es completamente llano, y, por lo tanto, «muy adecuado» a todo tipo de korrikalaris.

Antxoko Gabonetako Krosa es importante para Antxotarrak Lasterkari Taldea. Así lo manifiestan los integrantes de este grupo nacido en Pasaia. Según explica, el cross «es una actividad prevista para la gente a la que, de una forma u otra, le gusta correr y hacer actividad física. Pero para nosotras es, sobre todo, un modo de dar o devolver al distrito todo ese apoyo que nos da durante el año. Además, el ambiente que se genera antes, durante y después de la carrera es espectacular, y tanto los participantes como los espectadores lo dan todo para que ese ambiente sea posible. Los antxotarras animan desde el primero al último de los participantes, generando un ambiente sano y colorido para esa fecha que está muy próxima a las Navidades».

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya están abiertas en la página web de la plataforma Kirolprobak. El enlace para poder apuntarse es: https://inscripcion.kirolprobak.com/inscripcion/pasai-antxoko-xii-gabonetako-krosa/.

Desde Antxotarrak Lasterkari Taldea señalan que las inscripciones «van muy bien». Ya se han vendido muchos dorsales. «Por lo tanto, desde la organización recomendamos que no se deje para última hora dicha inscripción, ya que los que anden un poco relajados se pueden quedar sin dorsal. El cupo de participantes es de 250 personas.

Haciendo un pequeño análisis de los ya inscritos, hay que destacar que ya se han apuntado muchas personas antxotarras y del resto del municipio de Pasaia. «Además, hay muchísimas mujeres, llegando casi al 50% del total de inscritos. También se está apuntando bastante gente de Oarsoaldea y de pueblos cercanos a Pasaia», señalan los organizadores de esta prueba.

Los premios

En cuanto a los premios, habrá un total de ocho. Seis de ellos serán para las tres primeras mujeres y hombres; y dos más, para la primera mujer pasaitarra y el primer hombre pasaitarra. La entrega de premios se realizará una vez llegue la totalidad de los korrikalaris a la meta, previsiblemente sobre las 21.15 del 19 de diciembre, en Gure Zumardia; allí estará la salida y meta de la prueba. Todos los participantes recibirán reconstituyentes sólidos y líquidos una vez acabe la carrera. Habrá consigna y servicio de masaje.

Desde Antxotarrak Lasterkari Taldea quieren agradecer a todas las instituciones, entidades y, sobre todo, a los comercios, tiendas y bares que les están ayudando. «Sin ellos, el cross no se podría hacer. Daremos más adelante la lista completa de todas esas entidades que nos apoyan en la organización del cross», concluyen.

