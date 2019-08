Crean un método genético para identificar el origen del atún rojo Cimarrón. Un ejemplar capturado en aguas del Atlántico durante la investigación desarrollada por Azti. Azti ha liderado la investigación internacional que permitirá mejorar la gestión de la especie ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 31 agosto 2019, 00:56

Una investigación internacional coordinada por Azti ha permitido desarrollar una avanzada herramienta para determinar de dónde proceden los atunes rojos que surcan el Atlántico y contribuir a la sostenibilidad de esta especie. Los resultados del estudio, liderado por los investigadores de este centro Naiara Rodríguez Ezpeleta y Haritz Arrizabalaga, han sido publicados en la prestigiosa revista científica Frontiers in Ecology and the Environment.

«El atún rojo del Atlántico es un recurso pesquero muy importante, que hasta hace pocos años ha estado seriamente sobrexplotado y aún se encuentra amenazado por la sobrepesca y el tráfico ilegal. Nuestra investigación ha permitido desarrollar una herramienta para la trazabilidad del origen genético de los atunes precisa, rentable y no invasiva», asegura Rodríguez Ezpeleta.

Según explica su responsable, el sistema desarrollado hace posible mejorar la evaluación de las poblaciones de atún rojo, ya que permite determinar el origen de los ejemplares que se pescan «con independencia del lugar en el que se produce la captura».

Demuestra genéticamente que el atún rojo regresa a su lugar de nacimiento

La herramienta que se ha desarrollado dentro de esta investigación se ha basado en el análisis de más de 600 larvas, alevines de menos de un año y reproductores recolectados en las principales áreas de desove de la especie. Se han llegado a descubrir decenas de miles de marcadores distribuidos en el genoma del atún rojo de entre los que se ha seleccionado un centenar para el diagnóstico del origen. Esta herramienta se ha aplicado también a estudiar el origen de mil atunes adultos pescados en el Atlántico.

La experta en investigación marina de Azti señala que su objetivo es «ofrecer respuestas a la necesidad de gestionar mejor un recurso que hasta hace poco se encontraba en una situación crítica. Hemos intentado resolver la necesidad de determinar correctamente el origen de cada una de las grandes poblaciones de atún, la mediterránea y la del Golfo de México, que, aunque no se relacionan entre ellas para reproducirse, sí se juntan en el mar y además tienen la misma apariencia, por lo que la identificación genética es la única fórmula de distinguirlas», añade.

Otra de las conclusiones que se ha obtenido con este trabajo, que ha contado con financiación de Atlantic Wide Research Programfor Bluefin Tunaes, es que el atún rojo regresa a su lugar de nacimiento tras un periodo de varios años de migraciones transatlánticas. Ha quedado demostrado genéticamente. Esta investigación ha contado con el apoyo del Departamento de Agricultura, Pesca e Industria Alimentaria del Gobierno Vasco a través del proyecto Genpes y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, a través del proyecto Aceituna.