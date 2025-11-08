«La creación de los gaztelekus del municipio fue un hito importantísimo»

Elena Viñas pasaia. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Entró a trabajar en el Ayuntamiento de Pasaia hace 32 años y recientemente, se ha jubilado. Cristina Vázquez Lacalle ha dejado su impronta en el Departamento de Juventud y Deportes, en el que ha desarrollado su labor como técnica municipal. No es de extrañar. Con su incorporación se creó este área, desde la que ha sido testigo de una evolución «tremenda», como ella misma reconoce.

«Cuando yo comencé a trabajar, en Pasaia no había nada en infancia, adolescencia y juventud. Desde entonces, se ha ido desarrollando toda la política relacionada con este ámbito hasta tener un peso específico, como tiene hoy en día, tanto en el Ayuntamiento como en el municipio», señala.

A su juicio, los cambios también han quedado patentes en los grupos dedicados al ocio y tiempo libre de los menores. «En su día, teníamos este tipo de grupos en todos los distritos, pero han ido desapareciendo. En la actualidad solo quedan dos y están en el distrito de Trintxerpe. Se trata de Ekaitza y Bóveda, que, además, tienen una gran antigüedad», explica Cristina Vázquez.

«Hay que mejorar los equipamientos de Antxo para dar respuesta a la demanda. Se usan mucho y no dan más de sí»«Me gustaría que lo que hemos logrado estos años en políticas de infancia y juventud siga mejorando y no pierda impulso»

La técnica ya retirada añade que «el mundo del asociacionismo en el ámbito del tiempo libre está desapareciendo en toda Euskal Herria. Lo más fuerte de lo poco que se mantiene está en Trintxerpe. A ello contribuye el apoyo del Ayuntamiento. Hay un reconocimiento a la labor que desarrollan esos grupos».

Área con «gran aceptación»

A la hora de hacer repaso a sus más de tres décadas en el Consistorio, no puede evitar sonreír, ya que «cada iniciativa que hemos tenido desde el Ayuntamiento ha sido acogida de una manera fantástica». Insiste en que el suyo es «un departamento que tiene una gran aceptación por parte de las familias, de los jóvenes...».

«Tenemos una participación altísima en todas las actividades que ponemos en marcha», afirma. Sin embargo, llevar a la práctica algunos proyectos resultó, en su momento, «especialmente costoso y difícil». Se refiere, fundamentalmente, a la creación de los gaztelekus municipales que se reparten por la localidad. «Fue un hito importantísimo», asegura.

Estos equipamientos se han convertido en un «espacio seguro», donde los jóvenes cuentan con educadores «que les acompañan en el proceso de socialización y de disfrutar». «Son lugares donde pueden desarrollar su ocio, aunque de una manera no competitiva, sin pensar en su futuro curriculum. Asimismo, pueden unirse a otros jóvenes que proceden de ámbitos sociales y educativos distintos», argumenta.

«Años de pelea»

En su opinión, el nivel de equipamientos existentes en Pasaia hoy en día es «alto». Son equipamientos «modernos y funcionales». «Nos han llevado muchos años de trabajo y de pelea conseguirlos», subraya.

Cristina Vázquez admite que le han quedado algunas «asignaturas pendientes». Entre ellas, ampliar los equipamientos en Antxo «porque es un distrito al que en los últimos años ha llegado muchísima población infanto-juvenil y las infraestructuras que tenemos hoy en día se han quedado pequeñas». «Hay que mejorarlas y dotarlas de mayor espacio para poder dar respuesta a toda la demanda. Se utilizan muchísimo y no dan más de sí».

Otro tema que le ha quedado pendiente es mejorar la ubicación del gazteleku en el distrito de Trintxerpe «para que sea un lugar más céntrico, más asequible». Confiesa que hay problemas de accesibilidad. «Es el reto que nos queda pendiente, dotarlo de una mayor centralidad. Quizás podría situarse en la zona de Adinberri», plantea.

Para finalizar, expresa su deseo de que «todo lo que hemos conseguido durante todos estos años en políticas de infancia, adolescencia y juventud siga mejorando, que no pierda impulso. Me gustaría que siguiese evolucionando y no se estanque, que haya un proceso de mejora continua, que respondamos a los retos que tienen los niños y los jóvenes». «Para eso, el papel que desempeña el Ayuntamiento en este municipio es fundamental», concluye.