Convocan un concurso para elegir la foto de portada del calendario municipal

La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia, Laurak Bat, pone en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento, un concurso fotográfico para elegir ... la imagen que ilustrará la portada del calendario municipal de 2026, «una publicación muy esperada por vecinos y vecinas cada año».

Así lo informan sus responsables a través de una nota de prensa, en la que añaden que el certamen forma parte de las actividades recogidas en el convenio firmado este mismo verano entre ambas entidades. Nace con el objetivo de «poner en valor el comercio local, la hostelería y los servicios del municipio».

El tema del concurso es «la vida cotidiana en los cuatro distritos de Pasaia y de sus habitantes». Las fotografías deben reflejar la actividad diaria y el papel que desempeñan el comercio, la hostelería y los servicios en la vida de la localidad. Deben ser «imágenes que muestren escenas reales, cotidianas y representativas de nuestros barrios y su tejido local». Se valorarán especialmente las imágenes «inclusivas», que reflejen de forma general el conjunto del territorio.

La iniciativa está abierta a la participación de todas las personas interesadas, sin límite de edad. La inscripción es gratuita. La fecha límite de envío es el 3 de octubre, inclusive, mientras que el fallo del jurado se hará público el 10 de octubre.

Cómo participar

Las fotografías deben enviarse por email a la dirección de correo electrónico info@laurakbat.com, indicando los datos personales del autor y un teléfono de contacto. También podrán entregarse físicamente en la oficina de Mapfre, situada en la calle Zumalakarregi, 12 de Pasai Antxo. Los organizadores advierten que es importante que cada imagen tenga un título y, si es posible, una breve descripción y fecha de la toma.

En cuanto a los requisitos técnicos, señalan que las fotografías se presentarán en formato horizontal, en color o en blanco y negro.

La resolución mínima de cada creación propuesta para su envío será de 300 p/p. En caso de resultar ganadora, se pedirá una imagen de al menos 3600 x 2450 píxeles.

Las obras no pueden haber sido premiadas ni publicadas con anterioridad. Asimismo, indican que si aparece en ellas alguna persona «de forma reconocible», será necesario contar con su consentimiento.

Un premio de 500 euros

La fotografía ganadora, además de convertirse en la portada del calendario municipal del próximo año 2026, recibirá un premio valorado en 500 euros en vales de compra, que podrán ser canjeados en cualquiera de los establecimientos asociados a Laurak Bat.

El jurado, compuesto por representantes tanto de la asociación que preside Mari Carmen Mogilnicki como del Ayuntamiento, seleccionará la fotografía que mejor represente el espíritu de la iniciativa. Una vez elegida la imagen de portada, el resto de las fotografías presentadas al concurso podrán pasar a formar parte del archivo fotográfico tanto de Laurak Bat como del Ayuntamiento y usarse en futuras acciones, siempre mencionando a su autor.

Desde el Ayuntamiento y desde Laurak Bat se anima a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa, «que no solo busca destacar el talento fotográfico local, sino también fomentar el sentimiento de comunidad y visibilizar todo lo que el comercio, servicios y la hostelería de Pasaia tienen para ofrecer».

Para finalizar, recuerdan que las bases completas de este concurso fotográfico están disponibles en la página web de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia, www.laurakbat.eus.