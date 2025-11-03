El consejo asesor del euskera Bokale celebró su encuentro anual en Donibane

La Comisión Asesora del Euskera de Pasaia Bokale celebró el III Encuentro de agentes y ciudadanos de Pasaia, con el fin de «reconocer y ... poner en valor» el trabajo que se está realizando a favor del euskera. Este año el encuentro tuvo lugar en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane, con la asistencia de euskaltzales de diferentes ámbitos: representantes de asociaciones culturales, deportivas y de ocio, profesorado y alumnado de los euskaltegis, profesorado y madres y padres de centros escolares, representantes de empresas de Pasaia, comerciantes, grupos de jóvenes, representantes municipales y ciudadanos euskaltzales. Cerca de medio centenar de euskaltzales, en total.

El objetivo del encuentro fue a conocer y poner en valor el trabajo realizado en diferentes ámbitos para incrementar el uso del euskera en Pasaia. La organización aprovechó para que los agentes locales se conozcan, aprendan los unos de los otros y sigan avanzando juntos con más fuerza. La introducción corrió a cargo del alcalde Teo Alberro, quien señaló que «es una alegría que, por tercer año consecutivo, se celebre este encuentro, pero sobre todo es una alegría ver cómo el pueblo ha asumido la responsabilidad de revitalizar el euskera, organizado en el seno de Bokale».

El pueblo es «el motor»

Según explicó, «el Ayuntamiento tiene su función, por supuesto, y tenemos un compromiso total, pero el verdadero motor es el propio pueblo: asociaciones, jóvenes, centros educativos, comerciantes, creadores... El euskera también es una herramienta para la cohesión de nuestra comunidad, y desde ahí estamos trabajando, en colaboración y con confianza».

Añadió que el trabajo a favor del euskera no se puede hacer solo desde las administraciones; hay que hacerlo también en la calle, en el tiempo libre y en las relaciones cotidianas. «Queremos felicitar a toda la ciudadanía y a todos los agentes que lo están haciendo en Pasaia. Quiero destacar especialmente la aportación de la juventud, ya que sus formas y compromisos nos demuestran que el futuro del euskera es algo que se quiere vivir y compartir. Por eso, espacios como Bokale son imprescindibles para escucharnos y aprender unos de otros», manifestó el regidor.

Tras proyectarse un vídeo sobre el trabajo que se realiza en los diferentes puntos de encuentro de Bokale, el sociólogo Jon Zapata, responsable del movimiento euskaltzale Taupa, ofreció una charla, en la que explicó qué es y por qué es tan importante la activación ciudadana a favor del uso del euskera.

Reparto de premios

Tras la charla, se repartieron los premios a iniciativas y pasaitarras que han destacado en la promoción del euskera. Este año, han querido subrayar la labor de los jóvenes que han abordado el reto de la revitalización del euskera en Pasaia y que han demostrado que la identidad juvenil también se puede vivir estrechamente ligada al euskera.

En nombre de ellos, recibieron el reconocimiento los grupos Topagunea y Papin de Pasai Antxo y Korkoiburuak de Trintxerpe. Los premios consistieron en obras de arte realizadas por dos artistas de Pasaia: una pintura de Mari Luz Etxaniz, con un verso de Eider Perez.

Después, el grupo de teatro Aleka ofreció una actuación preparada especialmente para la ocasión. Para finalizar el acto, animaron a los asistentes a seguir incidiendo en el uso del euskera.