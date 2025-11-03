Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

El consejo asesor del euskera Bokale celebró su encuentro anual en Donibane

Sus integrantes reconocieron el trabajo de la juventud de Pasaia a favor de la revitalización del euskera

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

La Comisión Asesora del Euskera de Pasaia Bokale celebró el III Encuentro de agentes y ciudadanos de Pasaia, con el fin de «reconocer y ... poner en valor» el trabajo que se está realizando a favor del euskera. Este año el encuentro tuvo lugar en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane, con la asistencia de euskaltzales de diferentes ámbitos: representantes de asociaciones culturales, deportivas y de ocio, profesorado y alumnado de los euskaltegis, profesorado y madres y padres de centros escolares, representantes de empresas de Pasaia, comerciantes, grupos de jóvenes, representantes municipales y ciudadanos euskaltzales. Cerca de medio centenar de euskaltzales, en total.

