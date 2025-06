El cierre del recinto portuario deja «atrapada» a una colonia de gatos

Mónica y Ana son dos vecinas de Trintxerpe que llevan más de dos años alimentando a una colonia de gatos que vive en el ... recinto portuario de La Herrera. «Ahora es más bien una minicolonia, compuesta por una gatita a la que vemos a diario y otros dos gatos que aparecen de forma más esporádica. Antes había algunos gatos más. A uno de ellos lo encontraron muerto los trabajadores del puerto», explica Mónica.

Esta trintxepetarra y su amiga se ocupan de llevar a diario pienso y agua a los felinos. También los desparasitan cada tres o cuatro meses. Ambas asumen el coste económico de los cuidados.

Sin embargo, desde hace unos días, cuando el puerto cerró los accesos a La Herrera mediante verjas metálicas y un control de accesos a cargo de agentes portuarios, se encontraron con una situación inesperada. «No podemos acceder al lugar donde están los gatos. Les hicimos una caseta, donde les ponemos un dispensador de agua y comida. La última vez les dejé agua como para tres días. ¿Pero qué ocurrirá al cuarto?», señala Mónica, quien confiesa sentirse «totalmente desesperada».

«Ya no sé a quién pedirle ayuda. He escrito al puerto y he llamado a la Protectora de Animales de Gipuzkoa y a asociaciones de gatos locales. Nadie se involucra. Me dan respuestas como que no tienen convenios con el Ayuntamiento de Pasaia o que eso es el puerto y no les compete. Hace unos años ya les pedí ayuda y tampoco me la prestaron. Sí lo hicieron cuando en el mismo lugar encontré un conejo abandonado», asegura.

Las dos mujeres quieren salvar, al menos, a la gata con la que se han encariñado. No pueden llevarla a sus casas porque ya tienen mascotas. «Nos gustaría que el puerto nos permitiera un acceso temporal de diez minutos para darles comida y agua o que alguna entidad nos ayudara a capturarla y buscarle un hogar de acogida temporal o definitiva. No podemos creer que nadie pueda darle una oportunidad. Habrá quien diga que solo son gatos, pero queremos ayudarlos», manifiestan, mientras dejan un teléfono de contacto (688806538) para quienes puedan ayudar a salvar a los felinos «atrapados» en la dársena.