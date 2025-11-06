Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

Celebran dos conciertos incluidos en la 40. Semana de Música Coral de San Pedro

E. V.

Pasaia.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

La Parroquia de San Pedro acoge esta tarde un recital de canto a cargo de Lorea López (soprano) y Lucía Arzallus (piano), dos intérpretes donostiarras con una sólida proyección internacional y estrechamente vinculadas a la Fundación Pública de Música de Pasaia. El programa se traduce en un viaje poético y musical, con obras de Debussy, Poulenc, Lili Boulanger, Schumann, Mahler, Strauss y Turina, concluyendo con una selección de arias de ópera de Bellini, Puccini y Donizetti.

El concierto, que comenzará a las 20.00 horas, se incluye dentro de la 40. Semana Músico-Coral de Pasai San Pedro, que mañana dará lugar a un nuevo concierto. El templo acogerá, a las 20.15, la actuación de la violonchelista Karmele Castillo Maeso y la pianista Nadiia Stadna, dos jóvenes intérpretes de destacada trayectoria europea. Interpretarán obras de Beethoven, Clara Schumann y Poulenc.

