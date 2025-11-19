La celebración de Santa Cecilia reunirá a una docena de grupos en San Pedro

La música se convertirá en la protagonista este próximo día 22 para celebrar la festividad de Santa Cecilia. Este año, el Ayuntamiento de Pasaia, Pasaia ... Musikal y la Escuela de Música Juanje Neira han organizado una serie de iniciativas en el distrito de San Pedro para rendir tributo a la patrona de los músicos.

«Tras el acto especial organizado el año pasado en Trintxerpe, hemos traído la celebración a San Pedro», anuncia la concejala de Cultura, Laura Ré.

Según explica la edil que toma el relevo de Aitor Brion al frente del mencionado departamento municipal, «el día de Santa Cecilia es una ocasión única para poner de manifiesto el carácter cultural de Pasaia: La música nos une y queremos aprovechar este día para reconocer el esfuerzo y el talento de los agentes de la localidad. Comenzaremos la kalejira, a las 17.00 horas, desde la plaza de la Torre junto con las asociaciones y agentes del municipio y la ciudadanía».

El pasacalles realizará el siguiente recorrido: plaza de la Torre, calle San Pedro, Viuda Pasaman, plaza Morales Oliber, Alameda del Frontón y calle Ingeniero Markina, para finalizar en la iglesia de San Pedro.

Los participantes

«Una vez que lleguemos a la iglesia, sobre las 17.45 horas, dará comienzo el evento musical. Será una buena oportunidad para ver en directo la colaboración entre los diferentes agentes y asociaciones que hacen posible la actividad cultural cotidiana de nuestro pueblo», añade Ré.

En el evento tomarán parte los integrantes de Pasaiako Musika Fundazio Publikoa – Pasaia Musikal, Illumbe Musika Banda, Illumbe Txistu Taldea, Sorginarri Txistu Taldea, Itsasmendi Txistu Taldea, Lamiak Dantza Taldea, Lintxua Dantza Taldea, Alkartasuna Dantza Taldea, Tirri Tarra, Pasaiako Erraldoiak, Pasai Antxoko Gaiteroak y Juanje Neira Udal Musika eta Dantza Eskola. También asistirán los concejales de los distintos partidos políticos con representación municipal.

El Ayuntamiento realiza un llamamiento a toda la ciudadanía de la población a asistir y disfrutar de las actividades que se han organizado. El evento es abierto y la entrada a la iglesia será libre hasta completar el aforo.