El evento musical celebrado hace un año en Trintxerpe con la participación de diferentes agrupaciones. Viñas
Pasaia

La celebración de Santa Cecilia reunirá a una docena de grupos en San Pedro

Tras un pasacalles por este distrito, se invita a la ciudadanía a un evento especial que tendrá como escenario la iglesia del casco antiguo

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

La música se convertirá en la protagonista este próximo día 22 para celebrar la festividad de Santa Cecilia. Este año, el Ayuntamiento de Pasaia, Pasaia ... Musikal y la Escuela de Música Juanje Neira han organizado una serie de iniciativas en el distrito de San Pedro para rendir tributo a la patrona de los músicos.

