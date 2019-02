El Carnaval de Trintxerpe mantiene sus desfiles diarios de comparsas Trintxerpe. El desfile de comparsas y carrozas llevado a cabo el año pasado por Euskadi Etorbide. / VIÑAS La Comisión de Fiestas de este distrito ha desmentido públicamente los bulos que están circulando ELENA VIÑAS Viernes, 15 febrero 2019, 00:24

La Comisión de Fiestas de Trintxerpe ha hecho público un nuevo comunicado con el que pretende poner freno a los «bulos y comentarios que se han ido sucediendo estos últimos días entorno a la celebración y organización de los Carnavales» de este distrito. En el texto aclara que este año, «como se ha venido haciendo», la población tendrá su Carnaval tanto el sábado día 9 de marzo como el domingo día 10.

Al igual que en todas sus ediciones, se ha abierto un plazo de inscripción para que todas las comparsas que lo consideraran oportuno pudieran apuntarse al desfile. «Todo esto se les comunicó a las comparsas que acostumbran a salir en una reunión mantenida con esta comisión el día 16 de enero en la Tenencia de Alcaldía», señalan.

Subrayan que todas las decisiones entorno a este Carnaval las ha tomado la Comisión de Fiestas de Trintxerpe, no el Ayuntamiento ni sus responsables municipales. «Por lo tanto, queremos mostrar todo nuestro apoyo a la teniente alcalde de Trintxerpe tras los bulos que se han difundido en contra de su persona», declaran.

En el comunicado afirman que, atendiendo a la petición de dichas comparsas de alargar el recorrido lo máximo posible, la comisión ha hecho lo posible para poder organizar el Carnaval de Trintxerpe de dicha manera. Con el fin de poder alargar el recorrido, entre otras cosas, la comisión se ha visto obligada a dividir el número de comparsas en dos días. «Como todos sabéis nuestro distrito, Trintxerpe, no es Donostia, y por lo tanto no gozamos del espacio suficiente para que las 21 comparsas que suelen participar salgan el mismo día desde San Pedro. Y a la vista está que el año pasado la organización de este desfile tuvo una valoración pésima tanto por las comparsas participantes, como por esta Comisión y la Guardia Municipal de Pasaia», indican

Tras todo esto, la comisión decide adoptar una nueva normativa que se les presenta a las comparsas el mismo día de la reunión. Según explican en el mismo texto, «tras una reunión tensa con las comparsas, éstas amenazan con no salir y organizar otro Carnaval si la comisión no les permite salir a todas juntas el sábado desde San Pedro. Entendiendo que esto no iba a ser posible, volvimos a valorar la situación, y tras intentar contactar con la Autoridad Portuaria en busca de una posible solución, esta comisión decide seguir adelante con su normativa y primar la seguridad y la buena organización del desfile».

La mayoría de comparsas ha optado por no participar en el desfile de Trintxerpe y tomar parte en otro Carnaval alternativo. «Aún así, deciros que va a haber desfile y que las comparsas, que respetando el plazo de inscripción y la normativa se hayan apuntado, alegrarán nuestras calles tanto el sábado como el domingo», afirman.

Para finalizar, recuerdan que este año, tras el tradicional desfile del sábado, las cuadrillas también tendrán opción de salir desfilando.