Las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio durante una manifestación por Trintxerpe.

Pasaia

«Esta campaña contra el Ayuntamiento de Pasaia es totalmente injusta»

El Gobierno municipal publica una declaración sobre la situación de la huelga de las trabajadoras del servicio de ayuda domiciliaria

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El equipo de Gobierno municipal ha hecho público un comunicado ante las distintas declaraciones y reivindicaciones realizadas en las últimas semanas por el personal ... del servicio de ayuda domiciliaria de Pasaia, que se encuentra en huelga indefinida. A su juicio, la reivindicación de las empleadas de hogar es «absolutamente legítima y necesaria» y así lo ha defendido desde el primer momento en que asumió el mando. «Desde el principio hemos tenido claro que las personas trabajadoras de este sector feminizado y vulnerable necesitan y merecen unas condiciones más dignas, estabilidad y reconocimiento de su trabajo, y precisamente por eso, este Gobierno ha apostado por sus demandas desde el inicio hasta el final», señala.

