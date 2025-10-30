«Esta campaña contra el Ayuntamiento de Pasaia es totalmente injusta»

El equipo de Gobierno municipal ha hecho público un comunicado ante las distintas declaraciones y reivindicaciones realizadas en las últimas semanas por el personal ... del servicio de ayuda domiciliaria de Pasaia, que se encuentra en huelga indefinida. A su juicio, la reivindicación de las empleadas de hogar es «absolutamente legítima y necesaria» y así lo ha defendido desde el primer momento en que asumió el mando. «Desde el principio hemos tenido claro que las personas trabajadoras de este sector feminizado y vulnerable necesitan y merecen unas condiciones más dignas, estabilidad y reconocimiento de su trabajo, y precisamente por eso, este Gobierno ha apostado por sus demandas desde el inicio hasta el final», señala.

El Ayuntamiento ha mostrado su total disposición a mejorar la situación de las trabajadoras, tanto en reuniones mantenidas con ellas como ante la empresa; también públicamente. En concreto, en la declaración publicada el 27 de marzo se hicieron públicos varios compromisos. Entre otros, el incremento salarial del 12 % en un único año, el incremento del servicio en 3.300 horas para la ampliación del tiempo de atención a las personas usuarias y de los contratos del personal, la oferta de formación específica y de cursos de euskera y el estudio sobre la publificación del servicio.

«Hay que dejar claro, además, que estos compromisos fueron previamente negociados con las trabajadoras del servicio de ayuda domiciliaria, y aprobados y apoyados tanto por las trabajadoras como por sus representantes sindicales. El Ayuntamiento, por tanto, ha dado todos los pasos que estaban en su mano, teniendo en cuenta las demandas de las trabajadoras y garantizando cualquier mejora económicamente viable», puntualiza.

«Creemos sinceramente que la solución es posible, pero esta no depende únicamente del Ayuntamiento»

Sin convenio

Por ello, añade que no puede admitir los mensajes «injustos y equivocados» que se están difundiendo en las últimas semanas y que presentan al Ayuntamiento como responsable de esta situación. No hay que olvidar que, a día de hoy, el Ayuntamiento presta el servicio de ayuda domiciliaria mediante la adjudicación a una empresa externa y para poder llevar a cabo estas mejoras, es necesario que la empresa y las trabajadoras firmen un convenio.

«Es decir, si queremos asignar a la licitación del servicio de ayuda domiciliaria el incremento económico propuesto, es requisito imprescindible garantizar que esta aportación se refleje directamente en los salarios y condiciones de las trabajadoras. Y el único camino es la suscripción de un convenio que recoja dicho compromiso. Precisamente debido a que las partes no lograron firmar este convenio, el Ayuntamiento no pudo incluir ningún incremento económico en la anterior licitación porque no tenía forma de garantizar que ese incremento no fuese destinado por la empresa a su propio beneficio, sin que repercutiera en las condiciones de las trabajadoras», explica.

No obstante, el Ayuntamiento decidió lanzar dicha licitación con un plazo de seis meses, en lugar de los dos años habituales, otorgando un margen de medio año para que ambas partes llegaran a un acuerdo y firmaran el convenio, y así incorporar las mejoras mencionadas en la siguiente licitación.

Un año trabajando «sin cesar»

El Gobierno municipal lleva un año trabajando «sin cesar», para buscar una solución. Se ha reunido «constantemente» con las trabajadoras para recoger sus demandas cuando han realizado movilizaciones ante el Ayuntamiento. Desde la primera reunión que mantuvieron las trabajadoras con la concejala de Acción Social, Aintzane Taberna, en diciembre de 2024, este asunto ha sido su «principal» línea de trabajo. Ha trabajado de forma «persistente», utilizando todos los mecanismos a su alcance, para posibilitar los compromisos hechos públicos en marzo.

Según explica Taberna, «esta campaña contra el Ayuntamiento es totalmente injusta. No es justo señalar como responsable de esta situación a la entidad que ha trabajado con mucho esfuerzo y transparencia. El Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano y mucho más; ahora es responsabilidad de la empresa y de las trabajadoras firmar un acuerdo en beneficio de la ciudadanía pasaitarra. Y nosotros estamos y estaremos dispuestos, como hemos dicho desde el primer día, a acompañar a las trabajadoras en este camino».

El Gobierno municipal reitera su apuesta por la publificación a través de un análisis de viabilidad económica. Sin embargo, «hay que recordar que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece requisitos estrictos para la publificación, por lo que, aunque fuera posible, en ningún caso podrá ser un proceso inmediato ni que dé respuesta urgente a la situación actual».

Taberna manifiesta que «es comprensible el enfado y malestar de las trabajadoras. Es más, su lucha es legítima y la apoyamos completamente. Pero no es justo hacer culpable de esta situación al Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa desde el primer momento la solución aprobada por las trabajadoras, y no podemos hacer nada más allá de nuestra competencia. Creemos sinceramente que la solución es posible, pero esto no depende solo del Ayuntamiento: el acuerdo debe ser firmado por la empresa y las trabajadoras. El Ayuntamiento sigue dispuesto, pero la única vía es el diálogo y el acuerdo, y eso es lo que han recibido por nuestra parte las trabajadoras del servicio domiciliario desde hace tiempo».