La calle Bidasoa de Trintxerpe se cerrará al tráfico mañana durante algunas horas

E. V. pasaia. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14

El Ayuntamiento cerrará mañana, jueves, la calle Bidasoa del distrito pasaitarra de Trintxerpe debido a la caída de un árbol de gran porte sobre el parque Toki Alai. Así lo han informado en las últimas horas desde el equipo de Gobierno municipal a través de una nota de prensa.

Las labores de retirada del ejemplar derribado obligarán a cortar en su totalidad la mencionada vía, desde las 10.30 y hasta las 12.00 horas, «puesto que el camión y la maquinaria necesaria entrarán y trabajarán en ese horario».

Aquellos vecinos que deseen entrar o salir de la calle Bidasoa con sus vehículos deberán hacerlo antes o después de los trabajos anunciados. En caso de emergencia, se garantizará «en todo momento» la seguridad de la ciudadanía y el tránsito de vehículos que precisen atender cualquier urgencia.

El Consistorio informa, asimismo, que la calle se abrirá en cuanto finalicen las labores.