El árbol caído sobre el parque Toki Alai que será retirado mañana.

Pasaia

La calle Bidasoa de Trintxerpe se cerrará al tráfico mañana durante algunas horas

La retirada de un árbol de gran porte que ha caído sobre el parque Toki Alai obligará a cortar el tráfico rodado

E. V.

pasaia.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14

El Ayuntamiento cerrará mañana, jueves, la calle Bidasoa del distrito pasaitarra de Trintxerpe debido a la caída de un árbol de gran porte sobre el parque Toki Alai. Así lo han informado en las últimas horas desde el equipo de Gobierno municipal a través de una nota de prensa.

Las labores de retirada del ejemplar derribado obligarán a cortar en su totalidad la mencionada vía, desde las 10.30 y hasta las 12.00 horas, «puesto que el camión y la maquinaria necesaria entrarán y trabajarán en ese horario».

Aquellos vecinos que deseen entrar o salir de la calle Bidasoa con sus vehículos deberán hacerlo antes o después de los trabajos anunciados. En caso de emergencia, se garantizará «en todo momento» la seguridad de la ciudadanía y el tránsito de vehículos que precisen atender cualquier urgencia.

El Consistorio informa, asimismo, que la calle se abrirá en cuanto finalicen las labores.

