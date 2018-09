Buen debut de Begoña Lazkano en la Copa del Mundo de kayak de mar En aguas de Portugal. Lazkano desembarcando en la playa de Ofir para cruzar la línea de meta, precediendo a algunos palistas masculinos. La palista trintxerpetarra fue la séptima en la clasificación sénior a la hora de cruzar la línea de meta ELENA VIÑAS PASAIA. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:22

Con sede principal en la localidad portuguesa de Viana do Castelo, se disputó el pasado viernes la Nelo Summer Challenge, la prueba más prestigiosa y con mejor participación internacional que se celebra en Europa dentro de la Copa del Mundo de Kayak de Mar o Surfski (Ocean Racing), cuyas principales citas se concentran fuera del viejo continente. Habida cuenta de las condiciones predominantes habitualmente durante estas fechas en esa zona en concreto del norte de Portugal, la competición, que se celebra siempre en línea entre un punto de salida y otro distinto de llegada, ofrece por lo general condiciones de navegación de olas de popare de cierto tamaño; y supone, además, un reto para que los palistas demuestren su habilidad en esa faceta, que constituye la principal razón de ser de este tipo de embarcaciones y competiciones.

Una vez superada la decepción sufrida en el mundial de sprint olímpico de aguas tranquilas, y entendiendo el desencanto por el resultado obtenido dentro de la gran temporada realizada y del logro que supone en sí el mero hecho de poder competir a esos niveles por méritos propios, la palista trintxepetarra Begoña Lazkano acudió la semana pasada a tierras lusas con la intención de probarse en este tipo de regatas, ya que sus esporádicas apariciones hasta ahora en el kayak de mar se habían producido en otro tipo de circunstancias, en otras condiciones de regata muy diferentes, y sin la participación de palistas internacionales de máximo nivel.

Sin apenas tiempo para poder amoldarse al tipo de embarcación y a la navegación de popare, la piragüista pasaitarra de Donostia Kayak se presentó a una prueba que reunió a algunas de las más reputadas especialistas del kayak de mar en el plano internacional, como la sudafricana y actual campeona del mundo Hayley Nixon a la cabeza, y con tres de las cinco primeras clasificadas en dicho campeonato también en liza, además de una notable participación europea.

La prueba constaba de 19,5 kilómetros, con salida en un estuario de algo más de 2 kilómetros hasta salir al mar y abordar el tramo de popare hasta una playa costera en la que había que desembarcar y cruzar la meta a pie -playa de Ofir, en Esposende-, tal y como es habitual en este tipo de pruebas. La parte inicial favorecía a la palista pasaitarra, que sin ningún tipo de complejo se situó en el grupo de cabeza, aún sabiendo que las cosas iban a desarrollarse de otro modo en el largo tramo de popare.

Así, tras ser superada rápidamente por las máximas favoritas, intentó aprovechar las lanzadas que requiere este tipo de navegación, beneficiándose del impulso de las olas. Sin embargo, la falta de pericia en estas lides le pasó factura, ya que el esfuerzo de aceleración para empopar la ola tiende a desfondar al palista si este no sabe descansar sobre ella mientras la cabalga.

Diversas dificultades

Y eso fue lo que le ocurrió a la canterana de Pasaia Kayak, a quien el último tercio de la competición se le hizo muy largo, producto del cansancio acumulado a consecuencia de los parones en el seno de la ola y las consiguientes aceleraciones para empopar la siguiente, en un escenario que se repitió constantemente hasta la playa de Ofir, en la que estaba situada la meta.

Además, la navegación paralela a la costa hasta llegar a la playa final exigía corregir las lanzadas sobre la marcha para no dejarse llevar por las olas a las playas anteriores a la de Ofir, haciéndola aún más difícil para los palistas no acostumbrados a esas circunstancias, ya que la ola no era unidireccional.

Con todo, y pese a perder puestos en la parte final, Lazkano cruzó la línea en el puesto 21 de la clasificación, con un tiempo final de 1 hora, 46 minutos y 2 segundos, obteniendo la séptima plaza en la clasificación sénior, que constituye un buen debut teniendo en cuenta todas las dificultades que tuvo que superar la palista pasaitarra en un terreno que, de momento, no domina.